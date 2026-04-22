Presidente do Náutico revela data de lançamento das camisas da Reebok; confira

O Náutico se aproxima de utilizar uma nova marca de material esportivo na sequência da temporada

Anúncio da Reebok no Náutico (Divulgação / CNC)

Após anunciar oficialmente o acerto com sua nova marca de material esportivo, o Náutico está cada vez mais próximo de utilizar as camisas da Reebok. Em entrevista ao Timbucast, o presidente Bruno Becker revelou que o lançamento oficial dos novos uniformes ocorrerá no dia 29 de abril.

A expectativa é de que o Timbu estreie a nova fornecedora no duelo contra o Botafogo-SP, no dia 2 de maio, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 7ª rodada da Série B. O último jogo com a atual marca, a Diadora, ocorrerá na próxima segunda-feira (27), contra o Athletic-MG.

Juntamente com a revelação dos novos modelos que o Náutico utilizará na sequência da temporada, também deverá ser anunciada a logística de vendas dos materiais do clube.

Além da data, o presidente alvirrubro também aproveitou para dar os primeiros detalhes do novo manto do Timbu. Segundo Bruno Becker, a camisa alvirrubra terá detalhes em azul e apostará em um design mais tradicional.

“Daria nota 10, eu gostei muito do layout. Tem alguns detalhes em azul que me agradam. Geralmente gosto mais das camisas brancas, mas dessa vez gostei mais da listrada. Está mais para o tradicional, com a cara da Reebok”, comentou o presidente no Timbucast.

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