Hélio dos Anjos se vê em momento de maior pressão desde que retornou ao Náutico

Decisões dentro de campo e planejamento do futebol fazem o tom das cobranças aumentar com a atual comissão técnica do Náutico

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Iniciando com dificuldades a Série B do Campeonato Brasileiro, com três derrotas em cinco jogos, o técnico Hélio dos Anjos, juntamente com seu filho Guilherme dos Anjos, se vê em momento de maior pressão desde que retornou ao Náutico, em abril de 2025. Decisões técnicas dentro de campo e o planejamento do futebol fazem o tom das cobranças se elevar com a atual comissão técnica.

Possuindo grande aceitação da torcida, ratificada com o acesso para a Série B na última temporada, o comando técnico passa por um período de fortes questionamentos dos torcedores. Na última terça-feira (21), membros da torcida organizada pediram a saída do treinador no CT Wilson Campos com a faixa “Fora Hélio Já!”.

Escolhas na final do Pernambucano

O clima começou a se voltar contra o treinador ainda na grande decisão do Estadual de 2026 contra o Sport. Até a final, o Náutico realizava uma campanha irretocável na competição, com oito vitórias e apenas uma derrota, apostando em um time base com força coletiva.

A escolha da escalação inicial para o duelo de volta da final do Campeonato Pernambucano gerou ruídos no torcedor, sobretudo após o resultado final. A comissão técnica alvirrubra optou por colocar Auremir como titular na vaga de Samuel, promovendo uma grande mudança na hierarquia do elenco que vinha sendo utilizada.

Em campo, o Timbu foi dominado pelo rival rubro-negro e sofreu uma acachapante derrota por 3 a 0 nos Aflitos. Em um jogo de baixo desempenho de toda a equipe, Auremir e os treinadores alvirrubros foram alguns dos principais alvos de fortes críticas da torcida.

Imbróglio com Paulo Sérgio

Sendo também o principal responsável pelo departamento de futebol do Náutico, a comissão técnica se envolveu em um imbróglio com o atacante Paulo Sérgio. Uma possível saída do jogador para o Cuiabá e o pedido de um aumento salarial desagradaram o técnico Hélio dos Anjos, que veio a público demonstrar a sua insatisfação com a situação.

Após a resolução do atrito, o treinador do Náutico decidiu não relacionar o centroavante para a estreia da equipe na Série B. Na ocasião, o Timbu perdeu por 1 a 0 para o Criciúma, e Hélio justificou a ausência por não poder abrir precedentes dentro do elenco de jogadores.

De volta aos jogos, Paulo Sérgio perdeu a sua condição de titular para o recém-chegado Derek. Por opção técnica, o artilheiro do Pernambucano desta temporada vem iniciando entre os reservas, em período de dificuldades do Náutico em fazer gols.

Montagem do elenco e controle do departamento de futebol

Desde a contratação de reforços até a decisão de afastamento de um determinado jogador, a comissão técnica alvirrubra tem o controle total do departamento de futebol do clube. Essa organização interna foi oficializada nesta temporada, que contou com um esvaziamento de diretores e a confirmação de dois treinadores no comando técnico do clube, Hélio e Guilherme dos Anjos.

Apesar da montagem de elenco trazer frutos positivos pela chegada de jogadores alinhados à filosofia da comissão técnica, as tomadas de decisões de um único setor preocupam a torcida no andamento da temporada, que sente a ausência de uma opinião divergente internamente no clube.

Nesta última janela de transferências, por exemplo, feita para a disputa da Segunda Divisão, a maioria das contratações trazidas pelos técnicos não vem conseguindo desempenhar um futebol convincente. Era esperado que o clube fosse mais agressivo no mercado e desse um salto de qualidade em relação ao time que foi vice-campeão pernambucano.

Mudança do comando técnico fora da pauta

Em entrevista à TV Jornal, o presidente do Náutico, Bruno Becker, externou que considera prematuro qualquer pedido de interrupção do trabalho dos treinadores. “Foi um protesto (da última terça-feira) direcionado ao nosso treinador. Não vou entrar nesse mérito, eu acho prematuro. Mas não significa o pensamento do clube”, disse o presidente.

Situação na Série B

Ao fim de cinco rodadas, o Náutico ocupa a 14ª posição na tabela da Segundona. O Timbu possui 6 pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas até aqui. Vivendo período conturbado, o clube vem de duas derrotas seguidas na competição nacional, para Ceará e São Bernardo.