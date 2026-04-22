Náutico: Júnior Todinho treina com o elenco e poderá ficar à disposição para encarar o Athletic-MG

O atacante de lado de campo deverá retornar ao Náutico na próxima rodada da Série B

Júnior Todinho em treinamento pelo Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico pode ganhar um reforço para o sistema ofensivo no próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Júnior Todinho já está recuperado de um procedimento cirúrgico no joelho e vem treinando normalmente com o restante do elenco, podendo ficar à disposição no duelo contra o Athletic-MG.

Pressionado, o Timbu visitará o clube mineiro na próxima segunda-feira (27), na Arena Sicredi, pela 6ª rodada da Segundona.

Júnior Todinho precisou passar por uma artroscopia no joelho após o jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano contra o Sport. O atacante vinha atuando com problemas físicos e necessitava da intervenção para dar sequência à temporada.

Pelo Estadual, Todinho foi titular absoluto no esquema dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. O jogador de 32 anos realizou oito partidas, marcou um gol e deu uma assistência com a camisa do Náutico em 2026.

Para se recolocar como titular na equipe, o atacante terá que desbancar Juninho, além das opções de Felipe Saraiva e Victor Andrade pelo lado de campo do ataque. A expectativa é de que Júnior Todinho, se relacionado, possa ser acionado por alguns minutos contra o adversário mineiro.



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