Após cinco rodadas, Náutico tem segundo pior ataque da Série B

Com apenas três gols marcados, o Náutico divide a vice-lanterna em termos ofensivos com o América-MG

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Iniciando a Série B com algumas derrotas importantes, sobretudo em casa, o Náutico possui o 2º pior ataque da competição após cinco rodadas. O Timbu conta apenas com três gols marcados nesta edição da Segundona, dividindo a vice-lanterna em termos ofensivos com o América-MG.

O pior time neste quesito é o Cuiabá, que balançou as redes em apenas duas ocasiões na competição. Em contrapartida, os melhores ataques estão divididos entre as equipes do Vila Nova, Athletic-MG e Botafogo-SP, todos com oito gols feitos.

Além do baixo número de gols anotados, o Náutico também vem passando em branco com frequência durante os 90 minutos. Dos cinco jogos disputados, os alvirrubros não marcaram nenhuma vez em três ocasiões, justamente nas três derrotas da equipe.

O desempenho ofensivo do Timbu vem contrastando com o início de temporada, em que a equipe garantiu bons números no Campeonato Pernambucano. Em 11 jogos pelo Estadual de 2026, a equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos marcou 25 gols.

Situação na tabela

Ao fim da 5ª rodada, o Náutico ocupa a 14ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu possui 6 pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas na competição nacional. A campanha alvirrubra deixa a equipe dois pontos acima do Z4 e dois pontos abaixo do G6 da Segundona.



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