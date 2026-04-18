Mesmo com derrota por 3 a 0, Guilherme dos Anjos lamenta chances de gol desperdiçadas

Náutico perdeu para o São Bernardo nos Aflitos (Rafael Vieira/Náutico )

Apesar da contundente derrota por 3 a 0 para o São Bernardo neste sábado (14), nos Aflitos, pela 5ª rodada da Série B, um dos técnicos do Náutico, Guilherme dos Anjos, alegou que o problema do time foi “não aproveitar as finalizações que teve no jogo”.

Como de costume, ele fez referência a estatísticas para referendar seu discurso. A torcida alvirrubra, porém, xingou bastante Guilherme e seu pai, Hélio dos Anjos, principalmente após o segundo gol do Tigre do ABC. Após o apito final do árbitro, muitas vaias vieram das arquibancadas dos Aflitos. Uma das maiores cobranças é em relação a permanência de Paulo Sérgio no banco de reservas. O artilheiro do Pernambucano entrou na reta final do segundo tempo.

“Aquilo que nós propomos a fazer taticamente conseguimos executar. Não vou falar aqui de todos os aspectos estatísticos que corroboram o nosso domínio de jogo. Mas o que mais me frustra é que não estamos traduzindo as estatísticas em gols. Sem dúvida, quando se faz dois jogos como fizemos (derrota anterior para o Ceará), dominando, esperamos a vitória. Na nossa forma de jogar, a probabilidade de vitória é maior, mas não estamos traduzindo em gol. Temos noção do que precisamos buscar, que é ser mais assertivo para transformar o domínio m vitórias”, afirmou Guilherme dos Anjos.

O Náutico desperdiçou um pênalti logo no primeiro minuto de jogo, com Vinícius acertando a trave do goleiro Alex Alves. Todos os gols do Tigre do ABC foram marcados no segundo tempo, com Pedro Vítor, Foguinho e Echaporã. Os dois primeiros com a revisão do VAR.

Com a derrota, o Náutico caiu para a 12ª posição, com seis pontos. O São Bernardo subiu para sexto, com sete pontos. O Timbu volta a campo na segunda-feira (27), fora de casa, contra o Athletic, pela 6ª rodada.

