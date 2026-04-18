Náutico perde em casa para o São Bernardo e torcida se revolta com técnico Hélio dos Anjos

Náutico fez um péssimo segundo tempo, levou 3 a 0 do São Bernardo e torcida alvirrubra xingou o treinador Hélio dos Anjos

Náutico sofreu dura derrota em casa para o São Bernardo (Rafael Vieira/Náutico)

O Náutico sofreu a sua mais dura derrota nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com um segundo tempo horrível, o Timbu foi derrotado por 3 a 0 pelo São Bernardo neste sábado (18), nos Aflitos, pela 5ª rodada da competição.

Todos os gols do Tigre do ABC foram marcados no segundo tempo, com Pedro Vítor, Foguinho e Echaporã. Os dois primeiros com a revisão do VAR.

Revoltada, a torcida alvirrubra xingou bastante os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos, que mais uma vez optaram por deixar o artilheiro Paulo Sérgio no banco de reservas.

Com a derrota, o Náutico caiu para a 12ª posição, com seis pontos. O São Bernardo subiu para sexto, com sete pontos. O Timbu volta a campo na segunda-feira (27), fora de casa, contra o Athletic, pela 6ª rodada.

Fim de jogo. Náutico 0x3 São Bernardo. pic.twitter.com/9Uz24W20rR — Náutico (@nauticope) April 18, 2026

O JOGO

Hélio e Guilherme dos Anjos optaram de novo por Derek no comando do ataque no lugar de Paulo Sérgio. Vinícius, Juninho e Dodô completaram o quarteto ofensivo.

E o Náutico começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Derek sofreu pênalti. Mas o grito de gol ficou preso na garganta do torcedor, pois Vinícius chutou na trave, desperdiçando grande oportunidade de abrir o placar.

Mesmo com o banho de água fria, o Timbu seguiu pressionando, com Vinícius e Dodô bem participativos na partida. Aos 16, Vinícius arriscou de fora da área, mas a bola saiu. Quatro minutos depois, Yuri cruzou e Derek cabeceou para fora. Já o São Bernardo se limitava a tentar marcar o time alvirrubro, que levava a melhor na maioria das vezes, como em um lindo lençol de Dodô em Pará. O meia do Náutico também foi carregando os jogadores adversários de cartão amarelo.

O time paulista só assustou aos 38. Pedro Vitor puxou contra-ataque e chutou de fora da área e Muriel defendeu sem muita dificuldade.

O jogo pegou fogo na reta final. Aos 44, Dudu Miraíma cobrou escanteio, Pedro Vitor tocou de calcanhar e a bola explodiu na trave. O Náutico respondeu. Vinícius bateu de fora da área, a bola desviou no zagueiro Helder, mas Dodô não aproveitou. Ainda deu tempo para Rodrigo Ferreira acertar o travessão, mas estava em impedimento.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram para a etapa final com mudanças. No Náutico, o apagado Juninho saiu para a entrada de Felipe Saraiva. No Tigre do ABC, uma troca inusitada: o goleiro Alex Alves se sentiu mal e deixou o gramado para a entrada do reserva Júnior Oliveira. No ataque, Pedrinho foi substituído por Echaporã.



E com um minuto o Timbu desperdiçou mais uma chance. Vinícius levou até a linha de fundo e cruzou para Derek, que desviou para fora. Já aos sete minutos, Matheus Ribeiro tentou de fora da área, mas a bola subiu demais. Na sequência, o goleiro do São Bernardo salvou o que seria um gol contra do zagueiro Augusto.



Aos 19, porém, o São Bernardo abriu o placar. Yuri falhou no domínio e Pedro Vítor chutou para o fundo da rede de Muriel. A assistente Marcia Bezerra Lopes assinalou impedimento de Daniel Amorim, que estava no meio da área. Mas o lance foi para o VAR e o árbitro validou o gol.



Foi a senha para a torcida cobrar a entrada de Paulo Sérgio. E a dupla Hélio e Guilherme finalmente colocou o artilheiro do Pernambucano no lugar de Derek. Vinícius e Wenderson também saíram para as entradas de Victor Andrade e Vitinho. No São Bernardo, Ricardo Catalá colocou mais um zagueiro, Jemerson, para segurar o resultado.



E o que era ruim, ficou pior. Aos 35, Foguinho completou cruzamento para o gol e a bola entrou, mas outra vez a assistente Marcia Bezerra Lopes assinalou impedimento. E mais um vez com o auxílio do VAR o gol foi validado: 2 a 0.



A torcida alvirrubra se revoltou contra os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos. E ficaria ainda pior. Aos 42, Echaporã chutou e marcou o terceiro do time paulista: 3 a 0. Fim de jogo e muitas vaias nos Aflitos.

FICHA DO JOGO - Náutico 0x3 São Bernardo

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson e Dodô; Juninho (Felipe Saraiva), Vinícius e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

São Bernardo: Alex Alves (Júnior Oliveira); Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma (Jemerson); Pedro Vitor (Hugo Sanchez), Pedrinho (Echaporã) e Daniel Amorim (Pablo Dyego). Técnico: Ricardo Catalá.

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Antônio Magna Lima Cordeiro.

Gols: Pedro Vítor (19’/2º), Foguinho (35’/2º) e Echaporã (42’/2º)

Amarelos: Rodrigo Ferreira, Alex Alves, Dudu Miraíma, Foguinho, Helder e Júnior Oliveira (SÃO); Luiz Felipe (NAU)

Público. 7.316.

Renda: R$ 227.990,00