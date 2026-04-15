Partida entre Athletic-MG x Náutico pela Série B sofre alteração na data; confira

A pedido do clube mineiro, o duelo válido pela 6ª rodada da Série B mudou de dia

Time do Náutico no duelo contra o Atlético-GO (Divulgação/ CNC)

O Náutico terá uma importante alteração em seu calendário para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A pedido do clube mineiro, o duelo contra o Athletic-MG, válido pela 6ª rodada, foi alterado de data pela CBF.

A partida estava originalmente marcada para o dia 25 de abril, mas sofreu uma mudança e agora ocorrerá no dia 27 (segunda-feira), às 19h, em São João del-Rei.

Antes, o Timbu terá compromisso em casa pela Segundona, quando recebe o São Bernardo neste sábado (18), às 18h, pela 5ª rodada. A modificação deu ao clube alvirrubro um intervalo maior entre os duelos, facilitando o tempo de recuperação e treinamentos antes da viagem a Minas Gerais.

Situação na tabela

Vindo de derrota para o Ceará, fora de casa, o Náutico busca retomar o caminho das vitórias na Série B. Após quatro rodadas, o Timbu soma duas vitórias e duas derrotas, com 6 pontos, ocupando a 10ª posição na tabela do campeonato.



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