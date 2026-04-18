Náutico x São Bernardo: veja onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada da Série B

Buscando se recuperar na Segundona, o Náutico recebe o clube paulista neste sábado (18), nos Aflitos

Elenco do Náutico antes de partida pela Série B (Rafael Vieira/CNC)

Buscando retomar o caminho das vitórias após revés para o Ceará como visitante, o Náutico recebe o São Bernardo neste sábado (18), às 18h, nos Aflitos. A partida será válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Timbu chega para o duelo na 10ª posição da tabela, possuindo 6 pontos conquistados. A equipe pernambucana acumula duas vitórias e duas derrotas na Segundona até aqui, com 50% de aproveitamento. O Tigre do ABC, por sua vez, é o 14º colocado e somou 4 pontos no campeonato.

O clube alvirrubro nunca perdeu uma partida oficial para o São Bernardo. Em quatro encontros na história, o Náutico venceu uma vez, e outros três jogos terminaram empatados.

Náutico

O Timbu tem uma dúvida na escalação inicial para o confronto. O volante Leonai Souza está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe, abrindo espaço na vaga de volante.

Luiz Felipe, em retorno de lesão, Samuel, Auremir e Ramon Carvalho disputam posição no time titular. A tendência é que Samuel ou Luiz Felipe iniciem a partida ao lado de Wenderson como volantes.

Em relação ao departamento médico, o Náutico segue sem poder contar com o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho. O defensor ainda se recupera de uma lesão muscular, enquanto o atacante de lado de campo está em transição física após cirurgia no joelho.

São Bernardo

O Tigre do ABC chega ao Recife com uma sequência de três derrotas consecutivas. Além de revezes na Copa Sul-Sudeste, o São Bernardo perdeu em casa para o Fortaleza na última rodada da Série B.

Há mais de dois anos no cargo, o técnico Ricardo Catalá passa por um período de maior pressão. Para o jogo deste sábado, o comandante não poderá contar com o volante Rodrigo Andrade e o zagueiro Matheus Salustiano, ambos se recuperando de graves lesões.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson e Dodô; Juninho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



São Bernardo: Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e Romisson; Pablo Dyego, Pedrinho e Daniel Amorim. Técnico: Ricardo Catalá.



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Horário: 18h



Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

VAR: Antônio Magna Lima Cordeiro



Transmissão: Premiere (pay-per-view)

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