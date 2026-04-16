Náutico x São Bernardo traz duelo de técnicos longevos no comando das equipes

O jogo deste próximo sábado (18), às 18h, marca um encontro de longos trabalhos dos treinadores

Hélio dos Anjos, do Náutico, e Ricardo Catalá, do São Bernardo (Michael Douglas /CNC e Fábio Gulo/São Bernardo FC)

O duelo deste próximo sábado (18), às 18h, entre Náutico e São Bernardo traz um encontro importante na beira do campo. A partida, válida pela 5ª rodada da Série B, marca um embate de técnicos longevos no comando das equipes.

Enquanto Hélio dos Anjos tem recém-completado um ano como treinador do Timbu, Ricardo Catalá chegou à marca de dois anos no comando do Bernô. A dupla, inclusive, figura entre os seis trabalhos mais longos levando em conta as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Para possuírem grande continuidade em seus cargos, Hélio dos Anjos e Ricardo Catalá vêm de acessos recentes de divisão. Na temporada de 2025, ambos os treinadores levaram as suas equipes para a Segunda Divisão nacional.

No Náutico, a atual comissão técnica vem respaldada pelo trabalho realizado e também é a principal responsável pelo departamento de futebol. Ao lado do filho Guilherme dos Anjos, Hélio vem formando uma dupla de treinadores.

Para encarar o São Bernardo, nos Aflitos, pai e filho chegam com 42 jogos à frente do clube, totalizando 22 vitórias, nove empates e 11 derrotas (59,52% de aproveitamento).

Do outro lado, Ricardo Catalá possui uma maior pressão sobre a sua continuidade no Tigre do ABC. O comandante vem de uma campanha de briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Paulista e um começo de Série B de pouca empolgação.

Quando já estavam à frente dos seus clubes, Hélio dos Anjos e Ricardo Catalá se enfrentaram pela primeira fase da Série C da última temporada, com o duelo tendo terminado em empate por 1 a 1 no interior paulista.

Situação na tabela

Vindo de derrota para o Ceará, fora de casa, o Náutico busca retomar o caminho das vitórias na Série B. Após quatro rodadas, o Timbu soma duas vitórias e duas derrotas, com 6 pontos, ocupando a 10ª posição na tabela do campeonato.

O São Bernardo, por sua vez, é o 14º colocado e possui 4 pontos somados. O Tigre do ABC vem de derrota atuando em casa para o Fortaleza na última rodada da Segundona.

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