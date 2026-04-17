Náutico tem dúvida na posição de volante para encarar o São Bernardo; confira provável escalação

Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico vem trabalhando durante a semana com uma dúvida na posição de volante para encarar o São Bernardo, neste sábado (18), às 18h, nos Aflitos. Isso porque, Leonai Souza cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe no duelo pela 5ª rodada da Série B.

Ainda analisando a melhor escolha, a comissão técnica alvirrubra ganhou a opção do volante Luiz Felipe, que se recuperou de lesão e estará disponível após desfalcar o Timbu nas duas últimas partidas.

Disputando a vaga no setor, ainda estão Samuel, Auremir e Ramon Carvalho. Em entrevista coletiva na véspera de encarar o clube paulista, o técnico Guilherme dos Anjos pontuou as características de cada atleta e manteve o mistério no ar de quem iniciará a partida.

“A gente perde um jogador de qualidade indiscutível que é o Leonai. Nós ganhamos com a entrada de jogadores que, Samuel a exemplo, tem um poder de marcação. Em conjunto com o Auremir, são jogadores de posicionamento e de marcação. Luiz Felipe: a gente pode ganhar em ataque de espaço, que nem o próprio Leonai tem. Além do ataque, Luiz Felipe é um exímio marcador. Temos também Ramon, que é um jogador armador e já entra cadenciando muito bem o jogo. Temos inúmeras opções, já analisamos e vamos definir para aquilo que a gente entender que é melhor para enfrentar esse adversário”, externou o técnico do Náutico.

Em relação ao departamento médico, o Náutico segue sem poder contar com o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho. O defensor ainda se recupera de uma lesão muscular, enquanto o atacante de lado de campo está em transição física após cirurgia no joelho.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson e Dodô; Juninho, Vinícius e Derek.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.