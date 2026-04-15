Marca histórica: Técnico Hélio dos Anjos completa um ano no comando do Náutico

Com acesso à Série B, vice-campeonato estadual e reformulação no departamento de futebol, o treinador completou 365 dias no Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Nesta quarta-feira (15), o técnico Hélio dos Anjos alcançou uma marca histórica e rara no futebol brasileiro. O treinador completou um ano de trabalho no comando do Náutico. Ao lado do seu filho, Guilherme dos Anjos, o comandante conquistou o acesso à Série B, reformulou o departamento de futebol e ainda amargou um vice-campeonato estadual, em sua quinta passagem nos Aflitos.

Anunciada em 15 de abril de 2025, a atual comissão técnica alvirrubra chegou com a missão de melhorar o desempenho da equipe e buscar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O trabalho foi iniciado na 2ª rodada da Terceirona e ainda contou com disputas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

Depois de oscilações no percurso, o Timbu embalou na reta decisiva da Série C e conquistou um emocionante acesso com vitória por 2 a 1 contra o Brusque, pela última rodada do quadrangular final.

Cumprindo o principal objetivo esportivo do clube nas últimas três temporadas, Hélio dos Anjos ganhou ainda mais respaldo dentro do Náutico, permitindo uma reformulação completa no departamento de futebol e uma mudança importante no comando.

Renovando o seu contrato para 2026, a comissão técnica alvirrubra passou a contar com dois treinadores, Hélio e o seu filho Guilherme dos Anjos. Em relação à estrutura do futebol, o clube também abriu mão de um número maior de profissionais e deu ampla autonomia para o comando técnico no planejamento esportivo.

Mantendo um bom desempenho e ótimo aproveitamento na atual temporada, o Náutico chegou à final do Campeonato Pernambucano, também garantindo vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste da próxima temporada. Na decisão, veio o momento mais crítico do trabalho de Hélio dos Anjos. A equipe alvirrubra sofreu uma acachapante derrota por 3 a 0 para o rival Sport, nos Aflitos, e ficou com o vice-campeonato estadual.

Buscando se recuperar da instabilidade, o Náutico iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em quatro rodadas até aqui, o Timbu conta com duas vitórias e duas derrotas, possuindo aproveitamento de 50%. Segundo o próprio Hélio dos Anjos, a equipe fará “um campeonato de pontuar lá em cima”, sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro após 14 anos.

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Números de Hélio dos Anjos na atual passagem pelo Náutico:

42 jogos

22 vitórias

9 empates

11 derrotas

Aproveitamento: 59,52%

Gols feitos: 60

Gols sofridos: 31

Saldo de gols: +29

Longevidade no futebol brasileiro

Em relação às Séries A e B, o técnico Hélio dos Anjos conta com a 6ª maior longevidade de trabalho no comando do Náutico. Possuem trabalhos mais longos que o do comandante alvirrubro apenas Abel Ferreira, no Palmeiras, Rogério Ceni, no Bahia, Ricardo Catalá, no São Bernardo, Rafael Guanaes, no Mirassol, e Eduardo Barroca, no CRB.

