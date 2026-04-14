Atacante Derek destaca suas características e fala sobre concorrência com Paulo Sérgio no Náutico

Recém-chegado, o atleta do Náutico falou sobre o seu estilo de jogo e disputa pela vaga de titular no comando de ataque

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Reforçando o Náutico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Derek chegou aos Aflitos para suprir carências de centroavantes no elenco. O atleta de 28 anos já realizou dois jogos pela equipe neste início, chegando a virar titular no comando de ataque no duelo da última rodada contra o Ceará.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), Derek apresentou as suas principais características para a torcida alvirrubra, ressaltando o seu estilo de jogo. O atacante também comentou sobre a disputa com Paulo Sérgio pela camisa nove na equipe.

“Minha preferência é de centroavante mesmo, apesar de já ter jogado alguns jogos de ponta. Minha característica melhor é de centroavante. Minhas características são bastante agressividade ali na frente, ataque ao espaço e lutar até o fim pela bola. Espero poder ajudar muito o Náutico durante essa Série B com muitos gols”, destacou Derek.

“É uma disputa bastante sadia, eu e o Paulo (Sérgio) temos características diferentes. Ele é um grande jogador, já o conhecia. Acho que só quem ganha é o Náutico com essa disputa sadia entre a gente”, concluiu.

O centroavante alvirrubro também projetou a sequência da temporada. Buscando se recuperar da derrota para o Ceará, o Náutico receberá o São Bernardo no próximo sábado (18), às 18h, pela 5ª rodada da Série B.

“Minha expectativa é a melhor possível. É fazer uma grande semana de trabalho e focar no jogo do São Bernardo. Queria também convidar os torcedores para comparecerem e ajudarem a gente, como uma motivação a mais dentro de campo”, externou o atacante.



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