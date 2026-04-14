Após quatro rodadas da Série B, Hélio dos Anjos ressalta: "O Náutico vai pontuar lá em cima"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Michael Douglas /CNC)

Se reencontrando com a derrota no duelo contra o Ceará, fora de casa, o Náutico estacionou nos 6 pontos conquistados após quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, os alvirrubros ocupam a 10ª posição, com 50% de aproveitamento na competição nacional.

Em entrevista após o revés para os cearenses por 1 a 0, que contou com um bom desempenho da equipe, o técnico Hélio dos Anjos enfatizou a confiança de o Timbu realizar um campeonato na parte de cima da tabela. Segundo o comandante, o clube pernambucano não retornou à Segundona para ser um mero coadjuvante.

“Nós somos ainda aquele intruso na Série B, porque ficamos três anos fora. Mas nós já demos a conotação e a amostra de que o Náutico vai fazer um campeonato fortíssimo. E vai fazer um campeonato de pontuar lá em cima”, externou Hélio dos Anjos.

“O importante é dar a amostra para todo mundo de que o Náutico não vai ser mero participante. O Náutico não vai se preocupar com o rebolo da competição, o Náutico vai pontuar lá em cima e vai ser assim o tempo todo”, completou.

Próximo compromisso

Após visitar o Ceará, o Náutico retorna aos Aflitos pela Segunda Divisão. O Timbu receberá o São Bernardo no próximo sábado (18), às 18h, em partida válida pela 5ª rodada. Os ingressos já estão sendo comercializados para os sócios, com as vendas para o público geral se iniciando nesta quarta-feira (15), a partir das 12h.



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