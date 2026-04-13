Náutico e Sport iniciam Série B marcada pelo equilíbrio; Santa Cruz começa cumprindo o roteiro de pontos na Série C

Sonhando com o acesso à divisão superior, o Trio de Ferro entrou em campo pelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro

Jogos de Náutico, Sport e Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro (Michael Douglas /CNC, Rafael Vieira / DP Foto e Lenilson Santos / Floresta)

Sonhando com o acesso de divisão para a próxima temporada, Náutico, Sport e Santa Cruz entraram em campo pelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Timbu e o Leão da Ilha iniciaram a competição marcada pelo equilíbrio após quatro rodadas. Na Série C, o Santa Cruz cumpriu à risca o roteiro de pontuação após duas rodadas disputadas.

Náutico

O clube alvirrubro teve freada a sua sequência de duas vitórias seguidas na última rodada. Após superar o Atlético-GO fora de casa e a Ponte Preta como mandante, fazendo o clube subir na tabela, o Náutico foi derrotado pelo Ceará como visitante. Na primeira rodada, o Timbu também sofreu revés para o Criciúma, nos Aflitos.

Com 6 pontos conquistados, o Timbu atualmente ocupa a 10ª posição na tabela da Segundona. Apesar da distância na colocação, a equipe está apenas dois pontos atrás do líder da competição, o próprio Ceará.

Os alvirrubros, aliás, vêm simbolizando o forte equilíbrio da atual edição da Série B. Sem empates até aqui, a equipe pernambucana possui 50% de aproveitamento geral, trazendo exatamente a mesma porcentagem para os jogos em casa e como visitante.

Em relação aos gols sofridos e feitos, o equilíbrio se mantém neste retorno do Náutico à Segunda Divisão. Em quatro partidas disputadas, foram três gols feitos e três sofridos.

Sport

O clube leonino possui o mesmo número de pontos do rival estadual, 6 pontos, e está uma posição atrás na tabela, em 11º lugar. Para chegar ao mesmo aproveitamento, o Sport obteve resultados diferentes no princípio da competição.

Os rubro-negros são uma das seis equipes que ainda não foram derrotadas na Segundona. Em compensação, é a equipe com mais empates ao lado do Cuiabá.

O Sport estreou empatando as duas primeiras partidas, contra Cuiabá e Vila Nova, e conheceu a sua primeira vitória ao visitar o Londrina. Na expectativa de engatar uma sequência positiva, os leoninos voltaram a empatar e ficaram no amargo 2 a 2 com o Avaí na última rodada.

A campanha dos rubro-negros conta com cinco gols marcados e quatro gols sofridos, localizando a equipe em equilíbrio nos dois setores em relação aos demais times da competição.

Santa Cruz

Com apenas duas rodadas disputadas, de um total de 19, o Santa Cruz iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro cumprindo à risca o roteiro de competições de pontos corridos. A Cobra Coral fez o dever de casa e superou o Itabaiana na estreia. Na segunda rodada, empatou com o Floresta na condição de visitante.

Com a tabela ainda embolada, os pernambucanos dividem a 7ª posição ao lado do Paysandu, com 4 pontos somados cada. Apenas duas equipes, Amazonas e Botafogo-PB, largaram com 100% de aproveitamento na competição.

Possuindo a maior parte dos jogos como visitante nesta primeira fase de Terceirona, a Cobra Coral terá que atuar em 10 oportunidades fora de casa, contra nove como mandante. Dos próximos quatro compromissos tricolores, aliás, três serão na condição de visitante.

Disputando ainda 17 duelos pela fase inicial da Série C, o Santa Cruz busca encerrar a disputa dentro do G8 na tabela, o que classifica a equipe para um dos quadrangulares de acesso para a Série B.



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