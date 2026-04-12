Leonai Souza cumpre suspensão e desfalca o Náutico contra o São Bernardo

Leonai Souza, volante do Náutico (Michael Douglas/CNC)

Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos terão uma baixa no meio-campo do Náutico. O volante Leonai Souza está fora do próximo compromisso do Timbu pela Série B, diante do São Bernardo, no sábado (18). O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Ceará, em Fortaleza, e precisará cumprir suspensão automática.

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Leonai soma três cartões amarelos em apenas três jogos disputados, tendo sido advertido também nos confrontos contra Atlético-GO e Ponte Preta. Diante do Vozão, o atleta acabou substituído ainda no intervalo, já pendurado.

Para o duelo válido pela 5ª rodada, a comissão técnica alvirrubra possui duas opções principais para compor o meio-campo. Ramon Carvalho desponta como o favorito, justamente por ter sido o escolhido para entrar na vaga de Leonai no decorrer da última partida. A outra alternativa é Samuel. Luiz Felipe segue em tratamento de lesão muscular.

A definição deve acontecer ao longo dos treinamentos da semana. O elenco alvirrubro inicia os preparativos na tarde desta segunda-feira (13), com a reapresentação marcada para o CT Wilson Campos.