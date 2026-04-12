Hélio dos Anjos admite frustração com derrota do Náutico para o Ceará : "Faltou algo mais"

Náutico perdeu para o Ceará no Castelão (Michael Douglas /CNC)

A derrota por 1 a 0 para o Ceará no sábado à noite (11), no Castelão, freou a reação do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu vinha de duas vitórias consecutivas, Atlético (GO) e Ponte Preta. Na estreia, os comandados de Hélio e Guilherme dos Anjos perderam para o Criciúma.

O técnico Hélio dos Anjos não escondeu a frustração com a derrota para o Vozão. Mesmo com o time chegando perto de marcar - acertou três bolas na trave -, o sentimento foi de decepção. O revés diante do alvinegro impediu que o alvirrubro encostasse nos primeiros colocados da Série B. O time pernambucano caiu para a oitava colocação, com seis pontos. A liderança é do Ceará, com oito pontos, mesma pontuação de Avaí e Vila Nova. Porém, a rodada ainda será complementada neste domingo (12).

"O jogo teve uma condição muito boa para fazermos o resultado no primeiro tempo, dos 15 aos 35 minutos. Tivemos 60% de posse de bola dentro do Castelão diante de um adversário muito forte e um dos postulantes ao acesso. Fazemos uma marcação alta e fragilizamos no começo do segundo tempo e tomamos o gol em um lance isolado. Fico sentido e triste porque nos faltou um algo mais. Se a gente faz um jogo que todo mundo está elogiando, não pode satisfazer a gente. O que é o ippon é ganhar. Vejo que o jogo poderia ter tido um resultado diferente, pelo que foi produzido", disse Hélio dos Anjos.



O gol do Ceará foi anotado no primeiro minuto do segundo tempo por Fernandinho, que aproveitou um rebote do goleiro Muriel para garantir o triunfo do Vozão. A queda em solo cearense interrompeu uma sequência alvirrubra de 15 jogos sem perder fora de casa. Até o início da partida, o Náutico detinha a maior invencibilidade como visitante entre as três primeiras divisões do futebol brasileiro.

Fim de jogo no Castelão: Ceará 1x0 Náutico.



O Timbu volta a campo no próximo sábado (18), às 18h, em casa, para enfrentar o São Bernardo.



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PRÓXIMO JOGO

Agora, o Timbu tenta se reabilitar nos Aflitos, onde enfrentará o São Bernardo no próximo sábado (18), às 18h. Para este compromisso, o Náutico terá o desfalque do volante Leonai, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.