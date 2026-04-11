Ceará x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da Série B

Em duelo da parte alta da tabela, o Náutico visita o Vozão neste sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão

Jogadores do Ceará e Vinícius, capitão do Náutico (Felipe Santos / Ceará SC e Rafael Vieira / CNC)

Buscando a terceira vitória seguida na Série B, o Náutico visita o Ceará neste sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão. O duelo será válido pela 4ª rodada da Segundona e terá transmissão da ESPN e Disney+.

O confronto entre nordestinos marca um embate na parte alta da tabela neste princípio de campeonato. O Timbu é o atual 5º colocado, com 6 pontos conquistados. O Vozão vem logo em sequência e ocupa o 6º lugar, com 5 pontos somados.

Este será o primeiro encontro entre Náutico e Ceará desde janeiro de 2025. Na ocasião, os alvirrubros venceram por 1 a 0, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste. Os pernambucanos, aliás, levam pequena vantagem histórica no retrospecto contra os alvinegros, com 16 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

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Em solo cearense, a equipe alvirrubra realizou o último treino antes da partida deste sábado. Vem ver como foi a chegada e a preparação final! ???????? pic.twitter.com/qXKx8t4IHX — Náutico (@nauticope) April 10, 2026

Náutico

Estreando com derrota em casa para o Criciúma, o Náutico se recuperou na competição e conquistou vitórias sobre o Atlético-GO, fora de casa, e a Ponte Preta, nos Aflitos. Contra o Ceará, a equipe busca pontuar para se estabilizar nas primeiras posições da Série B.

Em relação à escalação, a comissão técnica alvirrubra terá que lidar com três desfalques. O zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho serão desfalques por ainda estarem se recuperando de problemas físicos.

De ordem técnica, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos estudam realizar algumas mudanças no time. O atacante Victor Andrade, que entrou bem quando foi acionado, poderá ganhar a titularidade de Juninho pelo lado do campo.

No comando de ataque, Paulo Sérgio terá que lidar com a concorrência de Derek, que estreou entrando na última partida e é um nome que agrada à comissão técnica.

Ceará

O Vozão enfrenta o Náutico após uma boa sequência de duas vitórias seguidas. Na última quarta-feira (8), o clube conquistou uma vitória expressiva sobre o rival Fortaleza, por 1 a 0, em partida pela Copa do Nordeste.

Antes, o Ceará já havia vencido o Cuiabá como visitante por 2 a 0, resultado que fez a equipe subir na tabela e melhorar as suas perspectivas.

Para o jogo deste sábado, o técnico Mozart Santos terá quatro ausências por lesão. Não enfrentam o Náutico o volante Zanocelo, o zagueiro Ronald e os atacantes Lucca e Pedro Henrique.

Ficha do jogo

Ceará: Richard, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; João Gabriel, Júlio César e Juan Alano; Melk, Matheusinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.

Náutico: Muriel, Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza, Wenderson e Dodô; Victor Andrade (Juninho), Vinícius e Paulo Sérgio (Derek). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Horário: 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

