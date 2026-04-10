Contra o Ceará, Náutico busca ampliar sequência de 15 jogos invictos fora de casa

Partida entre Atlético-GO x Náutico na Série B (Divulgação/ CNC)

Após vencer duas partidas seguidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico agora se prepara para visitar o Ceará neste sábado (11), às 20h30, em partida válida pela 4ª rodada da competição. Para o jogo no Castelão, o Timbu busca ampliar a sequência de 15 jogos invictos fora de casa, somando as temporadas de 2025 e 2026.

A última vez que o clube alvirrubro sentiu o sabor da derrota como visitante foi no dia 7 de junho do ano passado, mais de 10 meses atrás. O revés em questão ocorreu para o Bahia, por 3 a 1, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Desde então, o Náutico vem em uma grande sequência de invencibilidade. Com jogos pela Série C, Pernambucano e Série B, os pernambucanos ostentam 10 vitórias e cinco empates no período, com um aproveitamento superior a 77%.

Nesta edição de Segundona, o Timbu já fez valer a sua força como visitante e superou o Atlético-GO por 2 a 1 atuando em Goiânia, em uma vitória de virada pela 2ª rodada.

Nas vésperas de encarar o Ceará, o técnico Guilherme dos Anjos ressaltou a força da equipe alvirrubra fora de casa. “A gente tem sim esse nível de confiança muito grande, até pela forma que nós propomos o jogo. A ideia nossa é não mudar dentro ou fora de casa. Nós sempre tentamos impor o mesmo perfil, a mesma condição para o adversário, não importa se estamos dentro ou fora”, pontuou o treinador do Náutico.

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Situação na Série B

O Náutico vai ao Castelão após vencer dois jogos seguidos e ter se recuperado da estreia com derrota. Os alvirrubros atualmente ocupam o 5º lugar na tabela, com 6 pontos conquistados.

O Ceará, por sua vez, recebe o Timbu estando uma posição atrás na tabela. O Vozão é atualmente o 6º colocado e possui 5 pontos conquistados após três rodadas.

Sequência sem derrotas do Náutico como visitante (15 jogos):



2025:

Tombense 0 x 2 Náutico – 1ª fase da Série C

Figueirense 0 x 0 Náutico – 1ª fase da Série C

Guarani 0 x 1 Náutico – 1ª fase da Série C

Londrina 0 x 2 Náutico – 1ª fase da Série C

São Bernardo 1 x 1 Náutico – 1ª fase da Série C

Brusque 0 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C

Ponte Preta 1 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C

Guarani 1 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C



2026:

Decisão 1 x 2 Náutico – 1ª fase do Pernambucano

Jaguar 0 x 4 Náutico – 1ª fase do Pernambucano

Santa Cruz 0 x 4 Náutico – 1ª fase do Pernambucano

Vitória-PE 2 x 3 Náutico – 1ª fase do Pernambucano

Santa Cruz 0 x 1 Náutico - Semifinal do Pernambucano

Sport 3 x 3 Náutico – Final do Pernambucano

Atletico-GO 1 x 2 Náutico – 2ª rodada da Série B