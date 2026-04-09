Guilherme dos Anjos confirma três desfalques, mas garante Náutico forte para encarar o Ceará

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Em semana intensa de trabalhos visando a sequência da Série B, o Náutico se prepara para visitar o Ceará, em duelo que acontece neste sábado (11), às 20h30, no Castelão. Para o jogo, válido pela 4ª rodada da Segundona, o Timbu terá que lidar com desfalques pontuais no elenco.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), o técnico Guilherme dos Anjos confirmou três baixas para encarar o Vozão: o zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho. Apesar das ausências, o comandante alvirrubro garantiu uma equipe forte e com opções para o embate nordestino.

“O Todinho a gente precisa ter um entendimento de que existe um fortalecimento para ser feito, para que o atleta não venha a ter algum tipo de lesão decorrente da cirurgia. O Luiz Felipe já está em um estágio muito positivo, se fosse muito necessário ele poderia estar apto para o jogo. Mas a vantagem de ter um grupo é fundamental para preservar o atleta. O Betão está fora de jogo porque o grau da lesão dele foi um pouco mais complexo”, detalhou Guilherme dos Anjos.

“O cenário é esse, mas a gente está com o restante do grupo totalmente apto. Existirão sim algumas alternâncias de acordo com a necessidade, essa é a vantagem da formatação do elenco. Nós temos opções e pretendemos usá-las de acordo com a necessidade para cada jogo. O adversário nos fornece algumas informações ao jogar, e a gente precisa utilizar aquilo que a gente tem de arma da melhor forma possível”, concluiu o treinador.

Vindo de duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro e atualmente na 5ª posição, o Timbu busca emendar terceiro triunfo e se consolidar na parte de cima da tabela. Segundo Guilherme dos Anjos, a sequência positiva trouxe um ambiente mais favorável para o trabalho.

“Os resultados mudam o astral do ambiente, nível de tensão e, inclusive, a expressão do atleta. A boa liderança precisa ser perspicaz, ao ponto de ter essa percepção e poder abordar da melhor forma para o ambiente voltar a ser positivo. E ele também não pode ser excessivo, porque você tem que ter sempre muita atenção com o ego. É fundamental ter essa ótica para saber como estar o ambiente e gerir da melhor forma para ter uma manutenção de resultados positivos”, externou o comandante do Náutico.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

