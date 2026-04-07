Em meio a mudanças de peças, Náutico busca retomar consistência defensiva na Série B

Após quatro jogos sofrendo gols na temporada, o Náutico voltou a completar uma partida sem ser vazado contra a Ponte Preta

Defesa do Náutico contra a Ponte Preta (Rafael Vieira / CNC)

Um dos pilares do Náutico desde o início do trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos, o sistema defensivo alvirrubro passou por um período de oscilação na atual temporada. Antes de passar em branco na vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, o Timbu vinha de oito gols sofridos nos últimos quatro jogos, sendo vazado em todas as ocasiões.

Para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube alvirrubro reforçou o setor defensivo visando melhorar os números. Na estreia, porém, a equipe se manteve com uma linha de defesa contando apenas com remanescentes, sofrendo um gol do Criciúma na ocasião.

Para a segunda rodada, a comissão técnica alvirrubra promoveu alterações e contou com as entradas do zagueiro Betão e do lateral-direito Matheus Ribeiro, ambos recém-chegados. Apesar de também ter sido vazado uma vez, o Náutico ganhou o jogo por 2 a 1, e as atuações agradaram ao comando técnico.

Na chance de repetir o sistema defensivo contra a Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos não pôde contar com Betão, que havia apresentado um desconforto muscular na partida anterior. Com isso, Igor Fernandes retomou a posição que havia perdido e também recebeu elogios pelo desempenho em campo.

Para a sequência da Segundona, o Náutico ainda busca encontrar a linha de defesa ideal. Para além dos zagueiros e laterais escolhidos para iniciar a partida, o clube alvirrubro trabalha para recuperar uma equipe com forte consistência defensiva, que dificilmente sofria gols.

Números defensivos do Náutico em recortes com a atual comissão técnica

Ainda em 2026, o Timbu vinha de bons números defensivos. Na primeira fase do Campeonato Pernambucano, a equipe disputou sete partidas e levou apenas quatro gols.

Durante a disputa da Série C na última temporada, o Náutico havia chegado à expressiva marca de oito jogos consecutivos sem sofrer um gol sequer na primeira fase, sendo um aspecto fundamental na arrancada para o quadrangular de acesso na ocasião.



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