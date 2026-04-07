Náutico comemora 125 anos com figuras históricas e corte de bolo nesta terça-feira (7)

O Náutico realizou uma missa solene e o tradicional corte de bolo em comemoração ao seu aniversário na sede social dos Aflitos

Comemoração do aniversário de 125 anos do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Esta terça-feira (7) marca um dia especial para todo torcedor alvirrubro: o aniversário de 125 anos do Clube Náutico Capibaribe. Na manhã desta terça, o Timbu realizou festividades na sede social dos Aflitos, incluindo uma missa solene e o tradicional corte de bolo para celebrar a data.

Além do presidente Bruno Becker e de membros da gestão, figuras históricas do Náutico também estiveram presentes na casa alvirrubra. O momento do corte do bolo contou com a presença do ídolo alvirrubro Ivan Brondi, multicampeão pelo clube.

O presidente do Náutico falou sobre o 125º aniversário do clube e deixou o seu recado para a torcida. “Hoje é um dia especial para todos nós, de festa e alegria. Você, torcedor, mais do que ninguém, faz parte dessa história. Uma história marcada por momentos felizes e de resiliência, mas sempre momentos que fazem transcender esse sentimento de ser alvirrubro. Comemoremos este dia, e obrigado a todos vocês por fazerem parte dessa história”, externou Bruno Becker.

Além do mandatário, o técnico Hélio dos Anjos também deixou o seu recado para parabenizar o clube. “Que dia maravilhoso! Aniversário do Náutico: um clube que tem uma história maravilhosa dentro do futebol brasileiro. Para mim, é um privilégio muito grande, e sinto orgulho de participar da vida desse clube. Quero desejar ao Náutico tudo aquilo de melhor sempre. O Náutico representa o melhor que você pode imaginar de um clube de futebol”, disse o treinador alvirrubro.

Ação com os sócios no aniversário

O Náutico aproveitou a data para realizar uma ação voltada aos sócios do clube. Ao longo do dia, três pontos da cidade do Recife contarão com o resgate de prêmios para os associados, promovendo a aglomeração de torcedores e benefícios neste dia especial. O último ponto de encontro será o estádio dos Aflitos, a partir das 18h, prometendo encerrar em grande estilo o dia de festividades.



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