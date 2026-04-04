Náutico vence a Ponte Preta nos Aflitos e chega à segunda vitória consecutiva na Série B

Partida entre Náutico x Ponte Preta nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Em jogo de grande disputa no estádio dos Aflitos, o Náutico venceu a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado (4), e chegou à segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Timbu tem 6 pontos na tabela de classificação após três rodadas da Segundona, chegando à 4ª posição.

O gol solitário da partida foi marcado pelo capitão Vinícius, que cobrou com categoria o pênalti assinalado para os alvirrubros aos 31 minutos do segundo tempo. Um pouco antes, o adversário paulista havia perdido um jogador por expulsão.

No embalo das vitórias, o Náutico agora visita o Ceará no próximo sábado (11), em partida válida pela 4ª rodada da Série B. A Ponte Preta, por sua vez, estacionou em 1 ponto após a derrota e tem o próximo compromisso contra o Vila Nova, em casa, também no próximo sábado.

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O jogo



O Náutico veio para a partida com duas mudanças importantes na escalação inicial. O volante Leonai Souza e o atacante Paulo Sérgio foram escolhidos para iniciar a partida no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos.



O Timbu iniciou o duelo com um maior ímpeto ofensivo e buscou ser o protagonista das ações nos Aflitos. Já com 12 minutos. Paulo Sérgio aproveitou sobra de bola dentro da área e cruzou com precisão para Igor Fernandes, que cabeceou ao lado da trave.



Possuindo alto volume de posse de bola, o Náutico seguiu rondando a área da Ponte Preta e obteve escanteios e faltas para se aproximar do gol. Na marca dos 24 minutos, Dodô cobrou falta colocada e obrigou a intervenção do goleiro Diogo Silva.



A tônica da primeira etapa seguiu com o clube alvirrubro impondo o seu ritmo dentro de casa, mas esbarrando em falta de capricho no último terço para concluir melhor as jogadas. A Ponte Preta, por sua vez, não conseguiu trazer respostas ofensivas para o domínio dos mandantes na maior parte do primeiro tempo.



Já aos 40 minutos, a Macaca enfim assustou a meta alvirrubra. Em erro na saída de bola do Náutico, o meia Elvis achou bom passe para Pottker, que finalizou em cima do goleiro Muriel. Nos acréscimos, o arqueiro alvirrubro fez nova defesa após finalização com desvio de David Braz.



Segundo tempo



Novidade na escalação do Timbu, o volante Leonai acabou sendo marcado por erros técnicos no primeiro tempo, além de ter sido advertido com um cartão amarelo. No intervalo, o jogador deixou o campo de jogo para a entrada de Ramon Carvalho.



Com 11 minutos, a Ponte Preta criou a sua melhor chance do jogo até então. Após mais um passe preciso de Elvis, o atacante Luis Phelipe saiu em boa condições, driblou Muriel e teve a finalização parada em Igor Fernandes, que salvou com a cabeça o chute com destino ao gol.



Precisando melhorar o sistema ofensivo, a comissão técnica alvirrubra promoveu a entrada do atacante Victor Andrade. O Timbu rapidamente retomou o ímpeto no ataque e criou chance de gol com o lateral Matheus Ribeiro, que parou em boa intervenção de Diogo Silva.



O jogo se tornou ainda mais favorável para o Náutico aos 2Q minutos da segunda etapa, quando o volante Rodrigo Saravia saiu jogando errado e foi obrigado a derrubar o jogador do Náutico como o último homem, sendo expulso de maneira direta pela arbitragem. Na jogada seguinte, o Timbu chegou a ter um pênalti a favor, mas a decisão foi anulada após revisão no árbitro de vídeo.



Com 30 minutos, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli assinalou novo pênalti para o Náutico, em jogada que bateu no braço aberto do atacante Bruno Lopes dentro da área. Dessa vez sem revisão no VAR, a penalidade foi confirmada e Vinícius cobrou com categoria, descolocando o goleiro e abrindo o marcador nos Aflitos.



A reta final de partida foi marcada pelo Náutico com espaço para atacar e tentar matar o jogo, mas com falta de precisão nas conclusões ofensivas. A Ponte Preta ainda perdeu o atacante Jonathan Cafu, que também levou um cartão vermelho após entrada por cima em Victor Andrade.





Ficha do jogo



Náutico: 1

Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza (Ramon Carvalho), Wenderson e Dodô; Vinícius, Juninho (Victor Andrade) e Paulo Sérgio (Derek). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Ponte Preta: 0

Diogo Silva, Thalys, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio (Danilo Barcelos); Rodrigo Saravia, Murilo Cavalcante e Elvis (André Lima); Bryan Borges (Jonathan Cafu), Luis Phelipe (Bruno Lopes) e Pottker (Rodriguinho). Técnico: Rodrigo Santana.



Gol: Vinicius (31’ / 2T)



Cartões amarelos: Leonai Souza, Wenderson, Dodô (Náutico); Luis Phelipe (Ponte Preta)



Cartões vermelhos: Rodrigo Saravia e Jonathan Cafu (Ponte Preta)



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)



Público: 5.724

Renda: R$ 170.834