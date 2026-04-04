Náutico x Ponte Preta: veja onde assistir, horário e escalações para partida pela Série B

Em busca de embalar na competição, o Náutico recebe a Macaca neste sábado (4), nos Aflitos

Jogadores do Náutico (Divulgação/ CNC)

Após conquistar os primeiros pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, com vitória fora de casa contra o Atlético-GO, o Náutico recebe a Ponte Preta em busca de embalar na competição. Timbu e Macaca se enfrentam neste sábado (4), às 18h, nos Aflitos. A partida é válida pela 3ª rodada da Segundona e terá transmissão da GE TV, Premiere e SporTV.

Em 8º lugar na tabela, com 3 pontos conquistados, o Náutico almeja se estabilizar na parte alta da classificação com uma segunda vitória seguida. A Ponte Preta, por sua vez, ainda busca o seu primeiro triunfo e possui 1 ponto conquistado após duas rodadas.

O jogo deste sábado marca um reencontro entre as equipes após duelos na Série C da última temporada. Nas três vezes que se enfrentaram pela Terceirona de 2025, a Macaca venceu os dois jogos nos Aflitos e ficou no empate em Campinas. O Timbu, aliás, perdeu quatro dos últimos cinco jogos contra o adversário paulista atuando em sua casa.

Náutico

O Náutico chega para o jogo com reforços importantes na equipe de Hélio e Guilherme dos Anjos. Suspenso na última rodada, o volante Samuel retorna ao time titular. Em compensação, o zagueiro Wanderson é quem cumprirá suspensão após ser advertido com cartão vermelho na última rodada.

Quem poderá estrear na equipe titular é o atacante Derek. Sem poder atuar contra o Atlético-GO por questões contratuais, o centroavante terá condições de jogo contra a Macaca e é o favorito para atuar como referência de ataque.

Derek deve ser o substituto natural de Paulo Sérgio. O goleador alvirrubro segue se recuperando de um edema ósseo e dificilmente terá condições de jogo. Em relação às baixas, o zagueiro Betão também é provável desfalque com um problema muscular, ocorrido na última rodada.

Para o duelo deste sábado, o Náutico também busca encerrar uma sequência incômoda como mandante. A equipe vem de duas derrotas seguidas atuando nos Aflitos, frustrando o torcedor alvirrubro presente no estádio.

Ponte Preta

A Macaca ainda busca espantar a crise esportiva e financeira que vem vivendo. Após ser rebaixada no Campeonato Paulista, a Ponte Preta conta com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas da Série B.

Para o jogo, o técnico Rodrigo Santana deverá promover alterações em relação ao jogo contra o Ceará. O volante Murilo Cavalcante deve ser desfalque por lesão, abrindo caminho para a estreia de André Lima na função. Em relação ao sistema ofensivo, o camisa 10 Elvis e o atacante Luis Phelipe têm presenças incertas contra o Náutico.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Vitinho (Victor Andrade); Dodô, Vinícius e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Ponte Preta: Diogo Silva, Thalys, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio (Danilo Barcelos); Rodrigo Saravia (Tárik), André Lima e Elvis (Léo Gomes); Bryan Borges, Luis Phelipe (Jonathan Cafu) e Pottker. Técnico: Rodrigo Santana

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos

Horário: 18h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

VAR: Wagner Reway

Transmissão: GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada).

