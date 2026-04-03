Com retorno de suspensão e possível estreia, confira a provável escalação do Náutico contra a Ponte Preta

O Náutico terá reforços importantes para receber a Macaca neste sábado (4), às 18h, nos Aflitos

Hélio dos Anjos em treinamento do Náutico no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Após importante vitória fora de casa contra o Atlético-GO, o Náutico agora foca suas atenções para receber a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu terá reforços importantes na escalação para o duelo deste sábado (4), às 18h, nos Aflitos, válido pela 3ª rodada.

O volante Samuel retorna de suspensão após ser expulso na 1ª rodada e já deve recuperar a vaga na equipe titular. A prata da casa alvirrubra fará dupla de volantes ao lado de Wenderson.

Além do retorno, a comissão técnica do Náutico também terá a possibilidade de promover uma estreia na equipe. O atacante Derek, recém-chegado do Atlético-GO, tem condições de jogo e pode iniciar entre os titulares no comando de ataque. Na partida contra o Dragão, Derek não pôde atuar por questões contratuais com o antigo clube.

Ainda em relação ao ataque alvirrubro, o centroavante Paulo Sérgio tende a seguir como desfalque no time. O camisa nove ainda se recupera de um edema ósseo e dificilmente terá condições de jogo.

Outra possível baixa por lesão fica por conta do zagueiro Betão. O reforço recente do Timbu deixou o último duelo com um desconforto muscular na coxa ainda no intervalo, o que torna sua presença contra a Ponte Preta incerta pelo pouco tempo entre as partidas.

Para completar os desfalques, o Náutico também não contará com o zagueiro Wanderson, que cumprirá suspensão após levar cartão vermelho direto contra o Atlético-GO.

Provável escalação do Náutico contra a Ponte Preta:

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Vitinho (Victor Andrade); Dodô, Vinícius e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



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