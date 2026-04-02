Guilherme dos Anjos fala sobre reforços recentes do Náutico e exalta qualidade dos atletas

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Com o Náutico sendo ativo no mercado e concretizando a chegada de nove reforços na janela de transferências, a comissão técnica alvirrubra já vem introduzindo as novas peças na equipe. Na vitória diante do Atlético-GO, na última quarta-feira (1º), cinco jogadores recém-chegados foram acionados no Timbu.

No time titular, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o zagueiro Betão e o meia Vitinho iniciaram a partida. Vindos do banco de reservas, também atuaram o volante Leonai e o atacante Victor Andrade.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Dragão, o treinador Guilherme dos Anjos falou sobre as caras novas alvirrubras e exaltou a qualidade dos jogadores. Com exceção de Vitinho, que retorna para a segunda passagem nos Aflitos, o comandante do Timbu detalhou as valências dos demais recém-chegados para ajudar a equipe.

“O Betão é um jogador pautado para se desenvolver bem dentro das nossas equipes. É rápido, tem boa saída de bola e é ambidestro. Infelizmente saiu com um desconforto no adutor, estava fazendo um jogo equilibrado. É um jogador que vai ser muito utilizado dentro da temporada por nós. O Matheus Ribeiro é um atleta que não sente jogo e conhece muito bem a função. Ele vem com a possibilidade de fazer as duas laterais, muito técnico, com volume ofensivo e capacidade defensiva”, pontuou Guilherme dos Anjos.

“Leonai é um jogador que precisa de ritmo de jogo. É um jogador com um movimento defensivo de pressão muito agressivo e de bom embate. Sem tempo de jogo ainda, mas vai crescer muito na função. Victor Andrade: nós acreditamos muito no atleta. Já recuperamos muitos jogadores na nossa história. O Victor é um atleta em um ponto muito positivo de idade dentro da carreira, veio para cá sabendo o que quer e tem uma qualidade que todo mundo pôde observar”, concluiu o técnico.



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