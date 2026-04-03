Náutico sofre com expulsões diretas pelo terceiro jogo consecutivo

Elenco do Náutico antes de partida pela Série B (Rafael Vieira/CNC)

Apesar da vitória de virada sobre o Atlético-GO na última quarta-feira (1º), um fato chamou a atenção negativamente no Náutico. Foi o terceiro jogo consecutivo em que a equipe teve um jogador expulso diretamente pela arbitragem, em mais um lance classificado como jogo brusco grave.

O atleta da vez a ser penalizado com o cartão vermelho foi o zagueiro Wanderson, que tinha entrado no decorrer da segunda etapa do duelo. O defensor alvirrubro realizou uma entrada por cima e foi expulso pelo juiz aos 43 minutos do segundo tempo.

Após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos não entrou no mérito do lance, mas fez questão de criticar a arbitragem do confronto. “Uma arbitragem muito confusa, lenta. Nós temos que ter uma atenção muito grande, foi um árbitro com pouco critério. Muito ruim a arbitragem na minha opinião”, externou o técnico do Timbu sobre a arbitragem de Lucas Guimarães Rechatiko Horn, do Rio Grande do Sul.

Antes de ter um jogador expulso contra o Dragão, o clube alvirrubro já havia sofrido com o mesmo problema nos dois últimos jogos da temporada. Na estreia da Série B, o volante Samuel também entrou com força excessiva no jogador do Criciúma e acabou levando o vermelho. A advertência acabou sendo ainda mais prejudicial para o Náutico em campo, já que aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo e a equipe estava em situação de desvantagem no marcador.

O primeiro jogo da sequência negativa ocorreu ainda pela final do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o meia Dodô foi expulso direto com o auxílio do VAR após entrada imprudente no jogador do Sport. O lance, ocorrido no primeiro tempo, também frustrou os planos do Náutico para reagir após a desvantagem no placar.

Os lances de entradas mais fortes, abrindo margem para os juízes aplicarem o cartão vermelho, vêm deixando de ser episódios isolados pela frequência e variação de jogadores. A repetição dessas jogadas liga o sinal de alerta para a sequência da temporada do Náutico.



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