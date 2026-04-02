Náutico inicia venda de ingressos para duelo contra a Ponte Preta nos Aflitos

Após primeira vitória na Série B, o Náutico receberá a Macaca neste sábado (4)

Torcida e elenco do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após vencer pela primeira vez em seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico agora receberá a Ponte Preta em jogo válido pela 3ª rodada. O Timbu já iniciou a venda de ingressos para o duelo que acontece neste sábado (4), às 18h, nos Aflitos.

Os ingressos estão custando entre R$ 180 e R$ 30, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso. As entradas para o público geral podem ser adquiridas através do site da FutebolCard (clique aqui), enquanto os sócios alvirrubros podem garantir presença na plataforma exclusiva dos associados (clique aqui).

A expectativa é de que o torcedor do Náutico compareça em bom número para buscar retomar a boa fase na temporada. Na estreia da Série B, 7.442 alvirrubros compareceram aos Aflitos na derrota da equipe para o Criciúma.

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Valores dos ingressos para Náutico x Ponte Preta

Setor Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Setor Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Setor Vermelho: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).

Cadeiras: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada).

Visitante: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).