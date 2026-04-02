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AVALIAÇÃO

Técnico do Náutico enaltece primeira vitória na Série B e destaca desempenho nos jogos fora de casa

Guilherme dos Anjos exaltou o entendimento do grupo para sair com os resultados positivos longe dos Aflitos

Caio Antunes

Publicado: 01/04/2026 às 23:18

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Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico/Divulgação / CNC

Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Divulgação / CNC)

O Náutico venceu o Atlético-GO nesta quarta-feira (1º) e chegou a sua primeira vitória na atual edição da Série B. O Timbu saiu atrás no marcador, mas mostrou poder de reação para sair com o triunfo fora de casa por 2 a 1. A equipe, aliás, aumentou para 15 jogos a sua invencibilidade como visitante após o jogo em Goiânia.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou a atuação da equipe. O treinador enalteceu o resultado conquistado e destacou o entendimento do elenco para os jogos longe dos Aflitos.

“Tivemos um jogo relativamente ruim no primeiro tempo, principalmente de agredir o adversário. A orientação de vestiário foi totalmente isso, de ser um time mais agressivo e mais vertical. E assim foi. No segundo tempo criamos mais situações e o adversário já sentiu a nossa intensidade de jogo”, avaliou Guilherme dos Anjos.

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“Existe um mérito no trabalho deles muito grande, porque é um grupo que entendeu muito bem como jogar fora de casa. A gente precisa enaltecer esse ponto, são 15 jogos sem perder fora de casa. Espero que a gente possa permanecer dessa forma, é uma competição dificílima. Com a compreensão dos atletas, saímos daqui com uma vitória e tiramos o peso de vencer”, concluiu.

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Jogos fora de casa , Náutico , série b
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