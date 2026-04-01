De virada, Náutico bate o Atlético-GO fora de casa e conquista primeiros pontos na Série B

O Náutico superou o adversário goiano por 2 a 1 e chegou aos 3 pontos na tabela da Segundona

Partida entre Atlético-GO x Náutico na Série B (Divulgação/ CNC)

Com direito a virada relâmpago, o Náutico conquistou os seus primeiros pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (1º), o Timbu venceu o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 3 pontos na tabela da Segundona após duas rodadas disputadas.

Os mandantes saíram na frente ainda no primeiro tempo com gol marcado pelo atacante Léo Jacó. Já aos 32 minutos da segunda etapa, Vinícius empatou o jogo para o Náutico, e Igor Fernandes consumou a virada quatro minutos depois.

O clube alvirrubro volta a campo pela Série B no próximo sábado (4), quando receberá a Ponte Preta nos Aflitos. O Atlético-GO, por sua vez, agora acumula duas derrotas na competição e enfrentará na próxima rodada o Vila Nova fora de casa, também no sábado.

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O jogo



O Náutico veio para o jogo contra o Atlético-GO mantendo a estrutura ofensiva da estreia na Série B. As principais mudanças da comissão técnica ficaram para o sistema defensivo, que contou com as entradas do zagueiro Betão e do lateral Matheus Ribeiro.

A exemplo do jogo contra o Criciúma, o Timbu iniciou a partida em baixa rotatividade e sofreu dois sustos nos primeiros cinco minutos com jogadas dentro de sua área.

Aos poucos, o Náutico foi equilibrando as ações e passou a competir mais pela posse de bola, deixando o jogo mais truncado e sem tanta fluidez ofensiva. Com 20 minutos, o Atlético-GO chegou novamente e o atacante Marrony acabou perdendo boa oportunidade de gol com finalização por cima da meta alvirrubra.

Com o gramado pesado devido à chuva no Antônio Accioly, a tônica do primeiro tempo seguiu a de um jogo mais físico. Apesar disso, os mandantes foram mais perigosos na investidas de ataque e obrigaram forte trabalho da linha de defesa do Náutico.



Na reta final de primeira etapa, as chegadas mais frequentes do Dragão deram resultado. Aos 40 minutos, Guilherme Marques cobrou falta fechada para dentro da área e encontrou Léo Jacó na segunda trave, que só teve o trabalho de escorar para o gol e colocar os goianos em vantagem.

Segundo tempo

Precisando melhorar e buscar o resultado na segunda etapa, o Náutico voltou com mudanças. O zagueiro Igor Fernandes e o volante Leonai foram acionados. Surtindo pouco efeito, o técnico Hélio dos Anjos também promoveu as entradas dos atacantes Victor Andrade e Felipe Saraiva com menos de 10 minutos do segundo tempo

Apesar da iniciativa alvirrubra, o Atlético-GO seguiu melhor na partida e viu a chance do segundo gol explodir no travessão após finalização de longe de Cristiano. Na sequência, o Dragão chegou novamente e Muriel fez grande defesa após desvio contra de Igor Fernandes.

O Náutico seguiu enfrentando dificuldades criativas durante o segundo tempo, sofrendo ao mesmo tempo com os ataques em velocidade proporcionados pelo adversário.

Conseguindo aos poucos imprimir o seu ritmo ofensivo, o Náutico conseguiu pela primeira vez desenvolver boa trama no ataque. Na marca dos 32 minutos e após boa triangulação, Yuri Silva chegou ao fundo e cruzou rasteiro para Vinícius, que chegou finalizando firme e empatando o jogo.

Quatro minutos depois de empatar, o Timbu aproveitou o bom momento e virou o jogo de maneira relâmpago em Goiânia. Após cobrança de falta, Igor Fernandes subiu dentro da área e concluiu de cabeça no canto do arqueiro do Dragão.

Ainda na reta final, o jogo voltou a se complicar para o Náutico após a expulsão direta do zagueiro Wanderson. O clube alvirrubro, porém, aguentou a pressão adversária para sair com o triunfo fora de casa.



Ficha do jogo

Atlético-GO: 1

Paulo Vítor; Ewerthon (Felipe Guimarães), Tito, Natã Felipe e Guilherme Lopes; Igor Henrique (Matheus Índio), Cristiano (Jader) e Guilherme Marques (Vitinho); Assis, Marrony e Léo Jacó. Técnico: Eduardo Souza.

Náutico: 2

Muriel, Matheus Ribeiro, Mateus Silva (Wanderson), Betão (Igor Fernandes) e Yuri Silva; Wenderson, Luiz Felipe (Leonai) e Vitinho (Felipe Saraiva); Dodô, Juninho (Victor Andrade) e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Gols: Léo Jacó (40’ / 1T), Vinícius (32’ / 2T) e Igor Fernandes (36’ / 2T).

Cartão vermelho: Wanderson (Náutico)

Cartões amarelos: Luiz Felipe, Leonai, Felipe Saraiva (Náutico)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Júnior (ambos do RS)

Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

