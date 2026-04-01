Zagueiro Betão deixa o campo lesionado e preocupa o Náutico para a sequência

Partida entre Atlético-GO x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)

Apesar da virada que resultou na primeira vitória do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo desta quarta-feira (1º) contra o Atlético-GO também trouxe uma notícia negativa. Ainda durante o primeiro tempo de jogo, o zagueiro Betão precisou deixar o campo devido a uma lesão.

O defensor apresentou um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda e foi substituído no intervalo por Igor Fernandes. Igor, aliás, acabou virando protagonista do duelo e marcou o segundo gol alvirrubro no triunfo por 2 a 1 no Antônio Accioly.Segundo o Náutico, Betão já está sob os cuidados do departamento médico, ainda não sendo preciso o tempo que o atleta precisará ficar ausente. Estreando como titular contra o Dragão, o zagueiro havia sido acionado pela primeira vez na derrota para o Criciúma da 1ª rodada.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

