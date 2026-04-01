Atlético-GO x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada da Série B
Em busca dos primeiros pontos na Segundona, o Náutico visita a equipe goiana nesta quarta-feira (1º)
Publicado: 01/04/2026 às 08:00
Jogadores do Náutico pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)
Buscando recuperação imediata na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Atlético-GO nesta quarta-feira (1º), às 19h, no estádio Antônio Accioly. A partida será válida pela 2ª rodada da Segundona e terá transmissão da Disney+, da RedeTV e do Canal Goat, no YouTube.
O Timbu iniciou a sua jornada na competição nacional com uma amarga derrota em casa para o Criciúma por 1 a 0. Para pontuar pela primeira vez, a equipe pernambucana conta com uma invencibilidade de 14 jogos atuando como visitante por diferentes competições.
O Dragão, por sua vez, vive situação parecida e ainda não conquistou pontos na Série B. O clube goiano foi derrotado pelo Operário-PR, também por 1 a 0, e tenta conquistar a vitória em sua estreia em casa.
Náutico
Vivendo momento de instabilidade no trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico já poderá contar com reforços importantes no duelo desta quarta. Com exceção do atacante Derek, que pertence ao Atlético-GO e não atuará por questão contratual, todos os recém-chegados já poderão entrar em campo.
Em compensação, o Timbu terá mais uma vez a ausência do atacante Paulo Sérgio. O camisa nove sofreu uma lesão no tornozelo e ainda não estreará na Segunda Divisão. Na 1ª rodada, o atacante ficou de fora da partida por uma decisão da comissão técnica após imbróglio envolvendo uma possível saída do clube.
Além dele, o Náutico também não poderá contar com o volante Samuel, expulso na estreia contra o Criciúma. Para o seu lugar, a tendência será a entrada de Luiz Felipe na função.
Em relação ao ataque, sem poder contar com Paulo Sérgio e Derek, os técnicos deverão promover a manutenção de Vinícius como referência ofensiva, compondo o ataque com Dodô e Juninho.
Atlético-GO
O Atlético-GO deverá retornar à sua força máxima para enfrentar o Timbu. Depois de poupar titulares em jogos da Copa Centro-Oeste, o técnico Eduardo Souza voltará a utilizar os principais jogadores.
A exceção deverá ficar apenas por conta do atacante Gustavo Coutinho. O centroavante chegou recentemente ao clube e ainda não estará à disposição. O meia Guilherme Marques vem se destacando neste início de temporada com cinco gols marcados e está confirmado como principal arma ofensiva para o duelo.
Ficha do jogo
Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins (Natã Felipe) e Guilherme Lopes; Matheus Índio, Cristiano, Guilherme Marques e Assis; Marrony e Léo Jacó. Técnico: Eduardo Souza.
Náutico: Muriel, Arnaldo (Matheus Ribeiro), Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes (Yuri Silva); Wenderson, Luiz Felipe e Vitinho; Dodô, Juninho e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Horário: 19h
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Júnior (ambos do RS)
Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Transmissão: Disney+, RedeTV e Canal Goat (YouTube).