Atlético-GO x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada da Série B

Jogadores do Náutico pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Buscando recuperação imediata na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Atlético-GO nesta quarta-feira (1º), às 19h, no estádio Antônio Accioly. A partida será válida pela 2ª rodada da Segundona e terá transmissão da Disney+, da RedeTV e do Canal Goat, no YouTube.



O Timbu iniciou a sua jornada na competição nacional com uma amarga derrota em casa para o Criciúma por 1 a 0. Para pontuar pela primeira vez, a equipe pernambucana conta com uma invencibilidade de 14 jogos atuando como visitante por diferentes competições.



O Dragão, por sua vez, vive situação parecida e ainda não conquistou pontos na Série B. O clube goiano foi derrotado pelo Operário-PR, também por 1 a 0, e tenta conquistar a vitória em sua estreia em casa.



Náutico



Vivendo momento de instabilidade no trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico já poderá contar com reforços importantes no duelo desta quarta. Com exceção do atacante Derek, que pertence ao Atlético-GO e não atuará por questão contratual, todos os recém-chegados já poderão entrar em campo.



Em compensação, o Timbu terá mais uma vez a ausência do atacante Paulo Sérgio. O camisa nove sofreu uma lesão no tornozelo e ainda não estreará na Segunda Divisão. Na 1ª rodada, o atacante ficou de fora da partida por uma decisão da comissão técnica após imbróglio envolvendo uma possível saída do clube.



Além dele, o Náutico também não poderá contar com o volante Samuel, expulso na estreia contra o Criciúma. Para o seu lugar, a tendência será a entrada de Luiz Felipe na função.



Em relação ao ataque, sem poder contar com Paulo Sérgio e Derek, os técnicos deverão promover a manutenção de Vinícius como referência ofensiva, compondo o ataque com Dodô e Juninho.



Atlético-GO



O Atlético-GO deverá retornar à sua força máxima para enfrentar o Timbu. Depois de poupar titulares em jogos da Copa Centro-Oeste, o técnico Eduardo Souza voltará a utilizar os principais jogadores.



A exceção deverá ficar apenas por conta do atacante Gustavo Coutinho. O centroavante chegou recentemente ao clube e ainda não estará à disposição. O meia Guilherme Marques vem se destacando neste início de temporada com cinco gols marcados e está confirmado como principal arma ofensiva para o duelo.



Ficha do jogo



Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins (Natã Felipe) e Guilherme Lopes; Matheus Índio, Cristiano, Guilherme Marques e Assis; Marrony e Léo Jacó. Técnico: Eduardo Souza.

Náutico: Muriel, Arnaldo (Matheus Ribeiro), Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes (Yuri Silva); Wenderson, Luiz Felipe e Vitinho; Dodô, Juninho e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Horário: 19h



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Júnior (ambos do RS)

Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Transmissão: Disney+, RedeTV e Canal Goat (YouTube).