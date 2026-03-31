Paulo Sérgio desfalca o Náutico por lesão contra o Atlético-GO; confira a provável escalação

O camisa nove volta a ser ausência na partida desta quarta-feira (1º), às 19h, em Goiânia

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico não contará mais uma vez com o atacante Paulo Sérgio no próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa nove está com uma lesão no tornozelo e desfalca a equipe no duelo desta quarta-feira (1º), às 19h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Paulo Sérgio já havia sido ausência no Timbu na estreia da Série B contra o Criciúma. Na ocasião, a comissão técnica optou por não relacionar o atacante por questões envolvendo o seu empresário e uma possível saída para o Cuiabá. Dessa vez, o centroavante volta a ser baixa por um problema físico e sequer treinou durante a semana.

Contratado para ser o substituto natural de Paulo Sérgio, o atacante Derek também não irá para o jogo pelo Náutico. O recém-chegado pertence ao Atlético-GO e não poderá atuar por questões contratuais.

Sem outras opções para a função, os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos devem optar pela sequência de Vinícius como referência de ataque, como já ocorreu na 1ª rodada da Segundona. O capitão alvirrubro deve compor o ataque juntamente com Dodô e Juninho.

Além de problemas no ataque, o Timbu também contará com o desfalque de Samuel na vaga de volante. O jogador cumpre suspensão automática após ser expulso na estreia e deverá ser substituído por Luiz Felipe na função.

A expectativa é de que o zagueiro Betão, recém-chegado do Velo Clube, ganhe oportunidade entre os titulares. O defensor deve formar a dupla de zaga ao lado de Mateus Silva, enquanto Igor Fernandes pode ser deslocado de volta para a lateral-esquerda.

Provável escalação do Náutico contra o Atlético-GO:

Muriel, Arnaldo (Matheus Ribeiro), Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes (Yuri Silva); Wenderson, Luiz Felipe e Vitinho; Dodô, Juninho e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



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