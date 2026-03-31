Náutico volta a enfrentar o Atlético-GO fora de casa após 10 anos; confira retrospecto

O Náutico foi derrotado por 3 a 0 na última visita ao clube goiano, ocorrida na temporada de 2016

Estádio Antônio Accioly, casa do Atlético-GO (Ingryd Oliveira / ACG)

Buscando pontuar pela primeira vez na Série B após perder na estreia, o Náutico visitará o Atlético-GO nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Antônio Accioly. O jogo marca o reencontro do Timbu atuando fora de casa contra o Dragão após 10 anos do último embate.

Na ocasião, o Náutico sofreu um forte revés por 3 a 0 no Serra Dourada, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Ainda naquele campeonato, o clube alvirrubro deu o troco e venceu o adversário goiano por 2 a 1 no segundo turno, no que foi o último jogo entre as equipes antes do duelo desta quarta.

Levando em consideração o retrospecto geral de jogos com o mando do Atlético-GO, o Timbu leva forte desvantagem. Em cinco jogos oficiais na história, a equipe pernambucana acumula três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

O triunfo solitário alvirrubro ocorreu ainda no ano de 2012. O jogo em questão foi válido pela Série A daquela temporada, com o Náutico vencendo por 1 a 0 em Goiânia, com gol do atacante Araújo.

Desempenho na Série B de 2026

Trazendo para o atual momento dos clubes, o Náutico vai ao Antônio Accioly precisando se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Criciúma, nos Aflitos. O revés veio na sequência da frustrante derrota na final do Campeonato Pernambucano para o Sport, por 3 a 0, também atuando em casa.

O Atlético-GO também chega para o duelo após perder na largada da Segundona. O Dragão foi superado pelo Operário-PR por 1 a 0, atuando como visitante. A exemplo do Náutico, o clube goiano chega para a disputa nacional após ser vice-campeão estadual.

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