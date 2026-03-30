Em duelo contra o Atlético-GO, Náutico defende invencibilidade de 14 jogos como visitante
O Náutico não é derrotado fora de casa há mais de nove meses, somando as temporadas de 2025 e 2026
Publicado: 30/03/2026 às 18:06
Partida entre Jaguar x Náutico na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / CNC)
Após ser derrotado na estreia da Série B para o Criciúma, nos Aflitos, o Náutico busca somar os primeiros pontos na competição nacional em visita ao Atlético-GO, no Antônio Accioly. No duelo desta quarta-feira, 1º de abril, às 19h, o Timbu defende uma invencibilidade de 14 jogos atuando fora de casa, somando as temporadas de 2025 e 2026.
A última vez que o clube alvirrubro foi derrotado como visitante foi no dia 7 de junho do ano passado. Na ocasião, o Náutico sofreu revés para o Bahia por 3 a 1, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste.
Desde então, a equipe acumula nove vitórias e cinco empates atuando longe dos Aflitos. Ainda em 2025, a sequência alvirrubra chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo uma das principais forças do Timbu para conquistar o acesso à Série B.
Nesta temporada, os grandes números como visitante se mantiveram na equipe, que já acumula cinco vitórias e apenas um empate atuando nesta condição. Mantendo a sequência, agora em jogos de Campeonato Pernambucano e Série C, o Timbu almeja replicar na Segundona de 2026 o retrospecto amplamente favorável.
Em relação aos números, o Náutico sofreu apenas nove gols no período da invencibilidade, terminando a partida sem ser vazado em oito ocasiões. Ofensivamente, a equipe pernambucana balançou as redes em 26 oportunidades na sequência.
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Sequência de 14 jogos de invencibilidade do Náutico como visitante:
2025:
Tombense 0 x 2 Náutico – 1ª fase da Série C
Figueirense 0 x 0 Náutico – 1ª fase da Série C
Guarani 0 x 1 Náutico – 1ª fase da Série C
Londrina 0 x 2 Náutico – 1ª fase da Série C
São Bernardo 1 x 1 Náutico – 1ª fase da Série C
Brusque 0 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C
Ponte Preta 1 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C
Guarani 1 x 1 Náutico – Quadrangular final da Série C
2026:
Decisão 1 x 2 Náutico – 1ª fase do Pernambucano
Jaguar 0 x 4 Náutico – 1ª fase do Pernambucano
Santa Cruz 0 x 4 Náutico – 1ª fase do Pernambucano
Vitória-PE 2 x 3 Náutico – 1ª fase do Pernambucano
Santa Cruz 0 x 1 Náutico - Semifinal do Pernambucano
Sport 3 x 3 Náutico – Final do Pernambucano