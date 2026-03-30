Náutico encerra janela de transferências com nove reforços e duas saídas; confira

Com contratações em diferentes posições, o Náutico fechou o primeiro ciclo de reforços para a Série B

Jogadores do Náutico em treinamento no CT (Rafael Vieira / CNC)

Com a janela de transferências fechada oficialmente na última sexta-feira (27), o Náutico encerrou o primeiro ciclo de contratações com nove reforços para o elenco, além de duas saídas. O Timbu buscou jogadores de diferentes posições no mercado para encorpar o elenco, visando à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o sistema defensivo, o Náutico oficializou as contratações do goleiro Arthur (ex-Cuiabá), dos zagueiros Gustavo Henrique (ex-RB Bragantino) e Betão (ex-Velo Clube) e do lateral-direito Matheus Ribeiro (ex-Atlético-GO). Dos recém-chegados, apenas o zagueiro Betão já estreou pelo clube e foi acionado durante a derrota para o Criciúma na 1ª rodada.

Em relação ao meio de campo, a equipe alvirrubra acertou as contratações do experiente volante Leonai Souza (ex-Barcelona de Guayaquil) e dos meias Vitinho (ex-Cruzeiro) e Felipe Cardoso (ex-Vitória). A dupla de meias armadores, inclusive, também participou do duelo de estreia da Segundona.

Para fechar o pacote de reforços, o Náutico também oficializou os atacantes Victor Andrade (ex-São Bernardo) e Derek (Atlético-GO). Os dois jogadores chegaram para suprir carências no elenco com saídas e ainda aguardam para estrear oficialmente.

Em relação ao ataque, aliás, o mercado alvirrubro acabou causando frustração em parte da torcida, que esperava mais agressividade do clube na quantidade de atletas. Com as saídas de Samuel Otusanya, para o Athletic-MG, e Jonas Toró, para a Portuguesa, o Timbu buscou apenas substituir os jogadores e manter a estrutura do elenco.

Vale lembrar que o Náutico ainda pode reforçar o atual plantel com jogadores sem contrato vigente com outros clubes. Caso não realize movimentações, os alvirrubros só poderão contratar novamente na janela que será aberta no dia 20 de julho.



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Contratações do Náutico na janela:

Goleiro: Arthur

Zagueiros: Gustavo Henrique e Betão

Lateral-direito: Matheus Ribeiro

Volante: Leonai Souza

Meias: Vitinho e Felipe Cardoso

Atacantes: Victor Andrade e Derek

Saídas do Náutico:

Samuel Otusanya

Jonas Toró

