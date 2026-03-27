Volante Wenderson rechaça crise no Náutico e destaca: "Grupo está fechado"

Wenderson amenizou fase de duas derrotas consecutivas e projetou a sequência da temporada para o Náutico

Wenderson, volante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma amarga derrota na final do Campeonato Pernambucano para o Sport, o Náutico voltou a sofrer um revés e estreou perdendo na Série B, por 1 a 0, em duelo contra o Criciúma. Apesar da sequência ruim, o volante Wenderson rechaçou qualquer clima de crise no clube.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (26), o meio-campista alvirrubro enfatizou que houve apenas deslizes e que o grupo segue fechado para a sequência. Wenderson também projetou melhora do Náutico na temporada após o período de resultados negativos.

“Acho que crise é uma palavra exagerada, porque nosso grupo está fechado, não tem vaidade de ninguém. Foram apenas dois jogos seguidos e acho que não tem espaço para crise. Grupo, treinador e comissão técnica estão todos fechados”, iniciou o volante.

“A gente já está vendo o que a gente errou no primeiro jogo (Criciúma), como também já vimos o que erramos na final. É colocar em prática e melhorar a cada dia. Só vamos conseguir sair dessa trabalhando”, concluiu.

O volante do Náutico também revelou como a comissão técnica de Hélio e Guilherme dos Anjos vem trabalhando esse período de instabilidade e cobranças. “Eles passam que a gente também não pode absorver tanta pressão externa. Quem vai resolver isso dentro de campo somos nós”, disse Wenderson.



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