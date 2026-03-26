Náutico chega a nove contratações e poderá buscar mais reforços até esta sexta-feira (27)
Em prazo final da janela de transferências doméstica, o Náutico ainda procura oportunidades de mercado para fechar o elenco na Série B
Publicado: 26/03/2026 às 14:44
Técnicos do Náutico, Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos (Rafael Vieira/CNC)
Ativo na janela desde a final do Campeonato Pernambucano, o Náutico já oficializou nove reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do volume, o Timbu monitora oportunidades de mercado e terá até esta sexta-feira (27) para fechar o elenco, data do fechamento da janela de transferências doméstica.
O Timbu anunciou nesta quinta-feira (26) mais duas contratações: o atacante Victor Andrade e o lateral-direito Matheus Ribeiro. Os dois novos jogadores se juntam aos outros sete já oficializados, que incluem o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique, o volante Leonai Souza, os meias Vitinho e Felipe Cardoso e o atacante Derek.
Após a saída do atacante Jonas Toró, o Náutico foca em peças de reposição para o sistema ofensivo. A expectativa é de que o clube tente ao menos a contratação de um centroavante até o fim da janela.
Um dos nomes que negociava com o Náutico era o do atacante Caio Dantas. O atleta de 33 anos deixou o Novorizontino e acertou a ida para o Operário-PR, frustrando a investida do clube pernambucano.
Atualmente no elenco, o Timbu conta apenas com Paulo Sérgio e Derek como opções para a referência de ataque. Além deles, atuam no sistema ofensivo Vinícius, Felipe Saraiva, Júnior Todinho, Juninho e o recém-chegado Victor Andrade.
