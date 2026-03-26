Reforço: Náutico oficializa contratação do lateral Matheus Ribeiro, ex-Atlético-GO
Náutico contabiliza nove reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro
Publicado: 26/03/2026 às 12:23
Matheus Ribeiro, lateral do Náutico (Divulgação/CNC)
O Náutico confirmou, nesta quinta-feira (26), a contratação do lateral-direito Matheus Ribeiro, de 33 anos. O jogador chega para reforçar a equipe alvirrubra na sequência da temporada, trazendo experiência e versatilidade para a defesa do clube. Pelo seu ex-clube, o jogador disputou 14 partidas e registrou uma assistência.
O Timbu também confirmou recentemente a contratação do atacante Victor Andrade, ex-São Bernardo, que disputou 20 partidas e marcou um gol na temporada.
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Com essas chegadas, o Náutico contabiliza nove reforços para a Série B, incluindo o goleiro Arthur; os zagueiros Betão e Gustavo Henrique; o volante Leonai Souza; os meias Vitinho e Felipe Cardoso; e os atacantes Derek e Victor Andrade.
O lateral-direito Matheus Ribeiro, de 33 anos, é o mais novo reforço do Timbu para a temporada 2026. ????????— Náutico (@nauticope) March 26, 2026
Com passagens por Atlético-GO, CRB e Vasco, chega para somar ao elenco alvirrubro. Seja bem-vindo, Matheus! ???? pic.twitter.com/83nOu1yOxL