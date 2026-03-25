Náutico oficializa rescisão do atacante Jonas Toró

Artilheiro da última Série C pela Ponte Preta, Toró não conseguiu repetir o sucesso nos Aflitos devido a problemas físicos

Jonas Toró em ação pelo Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Chegou ao fim a passagem de Jonas Toró pelo Náutico. Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (25), o Alvirrubro confirmou a rescisão contratual do atacante em "comum acordo". O curto vínculo, que começou cercado de expectativas pela torcida, termina com números discretos e uma lacuna física que impediu o jogador de se firmar no Timbu.

O clube agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade da carreira.

Sofrendo com problemas físicos recorrentes desde o início do Campeonato Pernambucano, o atacante entrou em campo apenas quatro vezes com a camisa alvirrubra. Seu último jogo oficial foi há mais de dois meses, no dia 22 de janeiro. Apesar do pouco tempo, Toró ainda mostrou lampejos ao anotar um gol e distribuir duas assistências, mas a falta de sequência o retirou dos planos da comissão técnica para a disputa da Série B.

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Em 2025, o atleta foi a peça-chave na campanha de título e acesso da Ponte Preta na Série C, terminando a competição como artilheiro com oito gols marcados.

Comunicado Oficial: Jonas Toró



O Clube Náutico Capibaribe comunica, de forma oficial, a rescisão contratual do atacante Jonas Toró, em comum acordo entre as partes.



O Clube agradece ao atleta pelos serviços prestados durante o período em que defendeu a camisa alvirrubra e… pic.twitter.com/Se6IE2nsti — Náutico (@nauticope) March 25, 2026

Reposição no ataque alvirrubro

Com a saída de Toró, o Náutico foi ao mercado e acertou as chegadas de Derek (ex-Atlético-GO) e Victor Andrade (ex-São Bernardo) para o ataque. O clube alvirrubro tem até a sexta-feira (27), data de fechamento da janela, para acertar novas contratações.