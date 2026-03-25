Com jejum de gols nos últimos jogos, Náutico terá o retorno de Paulo Sérgio contra o Atlético-GO?

Após pausa de 10 dias, o Náutico volta a campo pela Segundona no dia 1º de abril, em visita ao clube goiano

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Principal valência do trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos no início da temporada, a força do sistema ofensivo do Náutico vem passando por instabilidade nos últimos jogos. No próximo compromisso pela Série B, o Timbu poderá ter o retorno do centroavante Paulo Sérgio para quebrar o jejum de duas partidas sem bolas na rede.

Após ser derrotado por 1 a 0 para o Criciúma na estreia, a equipe alvirrubra só volta a campo na Segundona no dia 1º de abril, às 19h, quando visitará o Atlético-GO. Ao todo, serão 10 dias de intervalo focado em treinamentos no CT Wilson Campos. Antes de ter passado em branco contra o Tigre Carvoeiro, o Náutico já não havia marcado gol na partida de volta da final do Pernambucano contra o Sport (3 a 0), totalizando mais de 180 minutos sem um gol anotado.

Fora da estreia na Segundona por decisão disciplinar da comissão técnica, Paulo Sérgio vive a expectativa de ser reintegrado ao elenco e já contribuir com a equipe no próximo jogo. Em entrevista ao GE, o seu empresário, Rômulo Noronha, garantiu que o jogador está adaptado e feliz no clube.

“Eu passei as condições para o Paulo (saída para o Cuiabá) e deixei o Paulo pensar. O Paulo pensou e disse que preferia ficar porque está adaptado, feliz e pronto. Mandei mensagem para o diretor que o Paulo não aceitou e estaria pronto para jogar. Foi uma decisão da comissão técnica tirar o Paulo do jogo”, disse o empresário do jogador.

Sem um camisa nove de ofício, o Timbu apostou em um ataque mais móvel na estreia da Segundona, o que se mostrou pouco eficiente durante o jogo. Caso retorne ao time, Paulo Sérgio enfrenta a concorrência do recém-chegado Derek no comando de ataque.

Ainda em relação ao sistema ofensivo, o Náutico também vem sofrendo com lesões no setor. Os pontas Felipe Saraiva e Júnior Todinho foram desfalques por lesão no último jogo, com o segundo demandando um tempo maior de recuperação.



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