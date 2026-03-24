Náutico acerta a contratação do atacante Victor Andrade, vindo do São Bernardo

O atleta de 30 anos já aparece como jogador do Náutico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF

Victor Andrade, ex-jogador do São Bernardo (Janes Carvalho / São Bernardo)

Ainda em busca de reforçar o elenco, o Náutico acertou mais uma contratação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Victor Andrade, que chega ao clube após ter sua rescisão junto ao São Bernardo oficializada.

O atleta de 30 anos já aparece como jogador do Timbu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deverá ser anunciado oficialmente em breve pelo clube.

Victor Andrade iniciou a sua carreira na base do Santos e surgiu como uma promessa do futebol brasileiro. Depois do Peixe, o atacante passou pelo futebol português, vestindo as camisas de Benfica, Vitória SC e Estoril, além de uma passagem no futebol da Alemanha.

De volta ao Brasil, o novo reforço alvirrubro ainda atuou por Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude, Portuguesa, Ferroviária, Botafogo-SP e Ponte Preta. Nas duas últimas temporadas pelo São Bernardo, Victor Andrade totalizou 20 jogos disputados e marcou um gol, participando da campanha de acesso à Série B em 2025.

O jogador chega aos Aflitos como opção ofensiva para o lado de campo, também podendo atuar de meia-atacante. Com a iminente saída de Jonas Toró, o Náutico conta com Juninho, Felipe Saraiva, Vinícius, Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Derek na posição de atacante.

Victor Andrade é o oitavo reforço do Timbu para a Segundona. Antes, o clube já havia acertado com o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, o volante Leonai Souza, os meias Vitinho e Felipe Cardoso e o atacante Derek. Com a janela de transferências fechando nesta sexta-feira (27), o clube alvirrubro segue ativo no mercado e poderá reforçar ainda mais o time.

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