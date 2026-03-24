Jonas Toró encaminha saída do Náutico e negocia com o Londrina para a sequência da temporada

O atacante de lado de campo vem sofrendo com problemas físicos e deverá deixar de fazer parte dos planos da comissão técnica do Náutico

Jonas Toró, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Na reta final da janela de transferências doméstica, que se encerra nesta sexta-feira (27), o Náutico deverá contar com uma importante saída do elenco. O atacante Jonas Toró negocia com o Londrina para a sequência da temporada e não deve mais vestir a camisa alvirrubra em 2026. A informação foi dada inicialmente por Lucas Rossafa, da Jovem Pan News.

Sofrendo com problemas físicos desde a disputa do Campeonato Pernambucano, Toró vem deixando de fazer parte dos planos da comissão técnica do Timbu para a Série B. Com o caminho aberto, o jogador e o clube paranaense buscam concretizar a transferência.

Sendo anunciado como reforço do Náutico para a temporada, Jonas Toró acabou atuando apenas por quatro partidas no Timbu, anotando um gol e distribuindo duas assistências no período. O jogador não entra em campo desde o dia 22 de janeiro pelo clube alvirrubro.

O atacante chegou aos Aflitos após temporada de destaque vestindo a camisa da Ponte Preta em 2025. Pela Macaca, o atleta de 26 anos realizou 22 jogos e marcou oito gols, sendo peça importante no acesso e título da Terceira Divisão do time.

Em compensação à saída de Toró, o Náutico já se mexeu no mercado e anunciou a contratação do atacante Derek, vindo do Atlético-GO. Além dele, o Timbu anunciará mais um nome para o sistema ofensivo, que, segundo Hélio dos Anjos, traz para o elenco “capacidade técnica impressionante”.

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