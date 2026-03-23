Decisivo dentro de campo, Paulo Sérgio enfrenta polêmicas fora das quatro linhas no Náutico

O camisa nove do Náutico já esteve envolvido em atritos com a comissão técnica por duas oportunidades na atual temporada

Paulo Sérgio, camisa 9 do Náutico ( Rafael Vieira/ CNC)

Se dentro de campo o atacante Paulo Sérgio é decisivo e solução para problemas enfrentados pelo Náutico, o cenário muda de figura fora das quatro linhas. Desde a sua chegada ao Timbu, em 2024, o camisa nove acumula episódios polêmicos e controversos no extracampo.

Só na atual temporada, Paulo Sérgio já esteve envolvido em dois momentos de atrito com a comissão técnica alvirrubra. Os episódios incluem ações diretas do atacante e envolvimentos de terceiros ao longo de sua trajetória nos Aflitos.

Possível saída para o Cuiabá

A polêmica mais recente envolvendo o nome do centroavante foi a de uma possível ida ao Cuiabá. Segundo o técnico Hélio dos Anjos, Paulo e seu staff haviam pedido um aumento salarial com a prerrogativa de deixar o clube, com destino ao Dourado, caso não ocorresse.

A situação chateou a comissão técnica, que tomou a atitude de não relacionar o atacante para a estreia na Série B contra o Criciúma. Apesar da justificativa de “não abrir precedentes” do treinador alvirrubro e a confirmação de que o atleta seguiria no grupo, a decisão impactou o rendimento do time dentro de campo, que sofreu na parte ofensiva para agredir o adversário e foi derrotado por 1 a 0 nos Aflitos.

Com poucas opções ofensivas disponíveis, por ter jogadores lesionados e que ainda não estrearam, a torcida alvirrubra questionou a não utilização de Paulo Sérgio, abrindo mão de uma referência técnica em um jogo importante para a sequência da temporada.

Atraso na reapresentação do grupo

Os ruídos entre Paulo Sérgio e Hélio dos Anjos já haviam começado quando o atacante não se reapresentou ao clube para a temporada de 2026 no dia marcado. O treinador não escondeu o incômodo com a situação e disparou que, após longo período de férias, os jogadores “não têm direito de atrasar 30 minutos”.

Na ocasião, a situação foi contornada internamente e não resultou em maiores prejuízos para o clube. Paulo Sérgio seguiu o ritmo natural da preparação para a temporada e iniciou o ano com alta carga de jogos e titular indiscutível no comando de ataque.

Suspensões e ausências nas últimas temporadas

As polêmicas em torno do atacante se iniciaram no Náutico ainda em 2024. Em dois diferentes jogos do Campeonato Pernambucano, o camisa nove realizou gestos obscenos e acabou sendo expulso pela arbitragem. Um dos cartões vermelhos recebidos chegou a tirar o atacante da partida de ida da final do Estadual da ocasião, prejudicando as chances do Náutico no confronto que acabou sendo vencido pelo Sport à época.

Em 2025, problemas físicos e outras suspensões atrapalharam a disponibilidade de Paulo Sérgio. Durante toda a temporada, o atleta entrou em campo em apenas 17 partidas. Mesmo assim, foi peça importante, marcando um gol do acesso e encerrando o ano com oito bolas na rede.



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