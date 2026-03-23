Técnico do Náutico revela negociação por reforço e elogia: 'Capacidade técnica impressionante'

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico segue ativo no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma, nos Aflitos, o técnico Hélio dos Anjos confirmou que o clube negocia a contratação de um meia-atacante.

De acordo com o treinador, o atleta em questão possui grande capacidade técnica, além de mobilidade e agressividade em campo. “É um jogador de muita flutuação, agressivo, malandro e com capacidade técnica impressionante”, afirmou.

Hélio também revelou detalhes da conversa que teve com o jogador, evidenciando o interesse mútuo na negociação. “Eu até conversei com ele ontem. E ele me disse: ‘não acredito que o senhor ia me chamar para trabalhar’. Aí eu perguntei o porquê, e ele respondeu que ouviu do Igor Formiga que, quando trabalhasse comigo, iria crescer muito. Fiquei muito feliz com isso”, destacou.

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Segundo o jornalista Lucas Rossafa, o Náutico está com a negociação de Victor Andrade, ex-São Bernardo, já encaminhada. A expectativa é que o meia-atacante desembarque ainda nesta segunda-feira para se apresentar ao Alvirrubro e se integrar ao elenco.

A movimentação ocorre em meio à janela doméstica do futebol brasileiro, aberta até a próxima sexta-feira (27), período que permite apenas transferências internas envolvendo jogadores que atuaram nos estaduais ou que rescindiram contrato até o início do mês.

Com pouco tempo para concluir negociações, o Náutico busca acelerar o processo para contar com o reforço o quanto antes. A equipe alvirrubra volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, pela segunda rodada da Série B.

