Náutico: Hélio dos Anjos justifica ausência de Paulo Sérgio contra o Criciúma: "Não podia abrir precedentes"

O centroavante do Náutico ficou de fora da relação após imbróglio envolvendo uma possível saída do clube

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Por decisão da comissão técnica, o atacante Paulo Sérgio ficou de fora da lista de relacionados do Náutico para a partida contra o Criciúma deste domingo (22). Na derrota do Timbu por 1 a 0 na estreia da Série B, a ausência do centroavante chamou atenção pelas poucas opções ofensivas que a equipe tinha para substituí-lo.

Paulo Sérgio esteve envolvido em um imbróglio relacionado a uma possível saída do clube para o Cuiabá, chateando a comissão técnica pela condução do tema.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos justificou a escolha por tirar o camisa nove da partida. O comandante alvirrubro voltou a defender o lado do clube e disse que não poderia abrir precedentes para atitudes parecidas no grupo.

“O Paulo faz parte do grupo, só que eu acho que não tinha como o Paulo estar no campo hoje. São episódios e situações. Eu tenho 60 pessoas para controlar, não posso abrir precedentes. O clube não pode abrir precedentes”, disse Hélio dos Anjos.

“Já pensou se toda vez que meu time ganhar um jogador bater na porta do presidente querendo aumento (…). Nós temos que ter uma linha de trabalho. Essa linha muitas vezes não é entendida pelas pessoas. Futebol tem que ser profissional. Respeito todo tipo de dirigente, mas a única coisa que eu gosto é que trabalhe. Se trabalhar, você está fazendo bem a sua função”, concluiu.



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