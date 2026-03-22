Náutico joga mal e é derrotado pelo Criciúma na estreia da Série B nos Aflitos
O Náutico foi superado pelo rival catarinense por 1 a 0 neste domingo (22)
Publicado: 22/03/2026 às 18:15
Partida entre Náutico x Criciúma nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
O Náutico estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com uma tarde para se esquecer neste domingo (22). O Timbu jogou mal e foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, nos Aflitos, em partida válida pela 1ª rodada da Segundona de 2026.
O gol do clube catarinense saiu logo aos cinco minutos de jogo, quando Waguininho cabeceou com categoria após vacilo defensivo dos alvirrubros. Ainda no início do segundo tempo, o Náutico teve o volante Samuel expulso, dificultando as chances de reação na partida.
O Timbu só volta a campo pela Série B no dia 1º de abril, quando visitará o Atlético-GO no Antônio Accioly. O Criciúma, por sua vez, receberá o Athletic-MG após triunfar na estreia da competição nacional.
O jogo
O Náutico iniciou a partida com muitas mudanças em relação ao time que vinha atuando no campeonato estadual. O centroavante Paulo Sérgio ficou de fora dos relacionados, enquanto Vitinho reestreou pela equipe no meio de campo.
Ainda com três minutos de duelo, o Timbu já foi surpreendido e viu César Martins perder boa oportunidade de gol após cruzamento de Otero. Com cinco minutos, foi a vez de Marcelo Hermes fazer levantamento na área e achar Waguininho livre de marcação, que cabeceou com categoria deslocando Muriel e abrindo o marcador para o Criciúma nos Aflitos.
O Tigre Carvoeiro seguiu melhor na partida e mostrou uma maior organização tática durante a primeira etapa. O Náutico, por sua vez, passou a enfrentar um maior nervoso após sair atrás no placar, com erros técnicos na parte ofensiva e defensiva.
Com 27 minutos, o Timbu criou boa oportunidade de gol no contra-ataque e Vinícius finalizou rente à trave do goleiro Alisson, na primeira chegada efetiva alvirrubra. Aos 41, Wenderson acertou bonito chute de fora da área e obrigou boa defesa do arqueiro do Criciúma
Na reta final da primeira etapa, o Náutico melhorou o seu desempenho ofensivo em relação ao começo da partida. A equipe mandante, porém, esbarrou na falta de um centroavante para concluir as investidas no ataque. Os visitantes seguiram levando perigo se aproveitando de erros defensivos do Timbu.
Segundo tempo
Promovendo alterações no sistema defensivo, com as entradas de Betão e Léo Jance nas vagas de Igor Fernandes e Yuri Silva, o Náutico já sofreu um duro golpe no início da segunda etapa. Samuel entrou com a sola do pé contra o adversário e acabou sendo expulso após revisão no árbitro de vídeo, deixando o Timbu com 10 jogadores por praticamente todo o segundo tempo.
Com um a menos, o clube alvirrubro teve ainda mais dificuldades para criar chances de gol, enquanto o Criciúma seguiu sendo perigoso nas descidas para o ataque.
Precisando mudar a tônica da partida, a comissão técnica alvirrubra apostou nas entradas de Felipe Cardoso e Ramon Carvalho no meio de campo, em substituição a Juninho e Vitinho. O Timbu, porém, seguiu sem ser perigoso para a defesa do Criciúma.
A reta final de partida foi marcada por uma tentativa final do Náutico na busca pelo gol de empate. Com muita mudanças, o Timbu chegou a ter a posse de bola no último terço, mas com falta de efetividade no último passe. Com a derrota consumada, o time alvirrubro deixou o campo sobre vaias e protestos nos Aflitos.
Ficha do jogo
Náutico: 0
Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes (Betão) e Yuri Silva (Léo Jance); Samuel, Wenderson e Vitinho (Ramon Carvalho); Dodô (Marcos Rosa), Vinícius e Juninho (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos.
Criciúma: 1
Alisson; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Marcinho (Willean Lepo), Jean Irmer (Fellipe Mateus), Eduardo (Thiaguinho) e Marcelo Hermes; Waguininho, Jhonata Robert (João Carlos) e Otero (Diego Gonçalves). Técnico: Eduardo Baptista.
Gol: Waguininho (05’ / 1T)
Cartões amarelos: Igor Fernandes, Arnaldo, Vinícius (Náutico); Eduardo, Bruno Alves, Thiaguinho (Criciúma)
Cartão vermelho: Samuel (Náutico)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)
Quarto árbitro: José Washington da Silva (PE)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Público: 7.442
Renda: R$ 237.933