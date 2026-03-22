Vinícius desabafa após estreia com derrota do Náutico na Série B: "Sentimento péssimo"

O atacante e capitão do Náutico ressaltou a desconcentração da equipe no gol solitário sofrido na partida contra o Criciúma

Vinícius, atacante e capitão do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Estreando diante do seu torcedor nos Aflitos, o Náutico foi derrotado pelo Criciúma na largada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu realizou atuação abaixo e perdeu por 1 a 0 para o rival catarinense neste domingo (22).

Em entrevista após a partida, o atacante e capitão Vinícius desabafou após o resultado adverso. O camisa sete alvirrubro ressaltou a desconcentração da equipe no gol solitário sofrido no jogo, destacando que não se pode cometer esses erros na Segundona.

“Eu não estava desligado, mas concordo que a gente tomou um gol de uma certa desconcentração. Campeonato de Série B a gente tem que estar ligado a todo momento. Um pequeno vacilo no primeiro tempo decretou a derrota na nossa estreia. Sentimento péssimo, mas vamos trabalhar e recuperar fora de casa”, externou Vinícius em entrevista à Rádio Jornal.



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