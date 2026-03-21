Náutico contrata volante que jogou em times do Equador e do Uruguai
Náutico contratou sete jogadores até agora para a Série B do Brasileiro
Publicado: 21/03/2026 às 20:02
Náutico está se reforçando para a Série B (Divulgação Náutico )
O Náutico anunciou mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Leonai Souza, de 30 anos, chega para se integrar ao elenco comandando pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.
O novo cabeça de área alvirrubro estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador, e também já vestia a camisa do time uruguaio Plaza Colônia. No Brasil, ele jogou apenas por Comercial e o Taquaritinga, de São Paulo. No Náutico, Leonai vai disputar posição com Samuel Wenderson, Luiz Felipe, Ramon Carvalho e Auremir.
O Timbu chega agora a marca de sete contratações para a Segundona: o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, o volante Leonai, os meias Vitinho e Felipe Cardoso e o atacante Derek.
SÉRIE B
O Náutico estreia na Série B do Campeonato Brasileiro às 16h deste domingo (22), nos Aflitos, contra o Criciúma. Será o reencontro com a torcida alvirrubra, após a perda do título do Estadual para o Sport.
O volante Leonai Souza, de 30 anos, é o novo nome do Timbu para a temporada 2026! Com passagens por Barcelona-EQU e Plaza Colonia-URU, chega para fortalecer o elenco alvirrubro.— Náutico (@nauticope) March 21, 2026
Seja bem-vindo, Leonai! Vamos juntos! ???? pic.twitter.com/dExwxMKldg