Náutico x Criciúma: onde assistir, horário e escalações para a estreia da Série B

Paulo Sérgio, do Náutico, e jogadores do Criciúma em comemoração de gol (Rafael Vieira/CNC e Celso da Luz/Criciúma E.C.)

Após três anos de ausência, o Náutico volta a disputar uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu estreia neste domingo (22), às 16h, quando recebe o Criciúma nos Aflitos. A partida será válida pela 1ª rodada da Segundona e terá transmissão da TV Globo, Sportv e Premiere.

O duelo marca o reencontro do Náutico com o seu torcedor após o frustrante vice-campeonato pernambucano para o Sport. Virando a chave após o Estadual, os alvirrubros buscam iniciar com o pé direito a competição nacional, principal foco da temporada.

No retrospecto entre as equipes, o Criciúma leva ampla vantagem contra os pernambucanos. Dos 21 jogos realizados, o Tigre Carvoeiro venceu em 10 oportunidades, com mais cinco empates e seis vitórias do Timbu no geral. O Náutico, aliás, não vence o Criciúma desde 2015, acumulando sete jogos de tabu.

Náutico

Com as contratações recentes já regularizadas e integradas ao elenco, o Timbu vem com praticamente força máxima para a estreia na Série B. O desfalque principal fica por conta do atacante Júnior Todinho, que passou por uma cirurgia no joelho e será baixa por aproximadamente um mês.

Sem o atacante, a expectativa é de que a comissão técnica alvirrubra promova uma mudança tática na equipe. O meia Dodô deverá ser deslocado para a ponta direita de ataque, abrindo espaço para Juninho ou Vitinho fazerem a função de armador da equipe.

Outra questão fica relacionada ao volante que fará dupla com Wenderson. Após Samuel perder posição e Auremir sofrer críticas pela atuação na final do Pernambucano, Luiz Felipe surge como opção no time titular.

Em entrevista coletiva nas vésperas do duelo, o técnico Hélio dos Anjos projetou a estreia alvirrubra contra os catarinenses. “Eu vejo um campeonato dificílimo, com equipes bem diferentes no aspecto tático. No domingo, vamos enfrentar um time muito equilibrado defensivamente. Isso não quer dizer que vai chegar aqui e jogar defensivamente, mas é um dos poucos com essas características”, projetou o técnico do Náutico.

Criciúma

Após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Criciúma busca se reabilitar na temporada e sonha com o retorno à Primeira Divisão. Para a estreia, o técnico Eduardo Baptista já poderá contar com os reforços do zagueiro Bruno Alves e do meia Otero, que chegaram para a disputa da Série B.

Trazendo três zagueiros como principal característica de jogo, o Tigre Carvoeiro deve manter a base do time que vinha atuando na primeira parte da temporada. Os destaques ofensivos até aqui ficam por conta do meia-atacante Jhonata Robert e do centroavante Nicolas.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (Betão), Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson e Juninho (Vitinho); Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Criciúma: Alisson; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Jean Irmer, Eduardo e Marcelo Hermes; Waguinho, Jhonata Robert e Otero. Técnico: Eduardo Baptista.

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos

Horário: 16h

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

Quarto árbitro: José Washington da Silva (PE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Transmissão: TV Globo, Sportv e Premiere

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