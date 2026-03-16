Samuel Otusanya deixa o Náutico e acerta com o Athletic-MG para a disputa da Série B
O atacante nigeriano, que pertence ao Criciúma, acertou a sua rescisão de empréstimo com o Náutico
Publicado: 16/03/2026 às 14:09
Samuel Otusanya, ex-atacante do Náutico (Sandy James / DP Foto)
Em sua segunda passagem nos Aflitos, Samuel Otusanya deixa novamente o Náutico. O atacante nigeriano, que pertence ao Criciúma, teve o seu contrato de empréstimo rescindido junto ao Timbu. O atleta de 21 anos acertou com o Athletic-MG para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
Recebendo poucas oportunidades e disputando apenas oito jogos pelo Criciúma, Otusanya retornou ao Náutico ainda durante a última temporada, com contrato válido até o final de 2026. Na ocasião, o atacante foi utilizado recorrentemente pela comissão técnica e chegou a sofrer o pênalti que culminou no acesso alvirrubro à Série B, no duelo da última rodada contra o Brusque.
Neste ano, porém, Sam não obteve desempenho de destaque, tendo participado de cinco jogos e contribuído com um gol e uma assistência. Ao todo nas passagens, o nigeriano atuou em 28 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências pelo Timbu.
Após a oficialização do seu distrato com o Náutico, Samuel Otusanya já consta vestindo a camisa do Athletic-MG no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e reforçará a equipe mineira na Segundona de 2026.
